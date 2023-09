"Stavelot - Sart peut devenir un derby": la préface de Justin Collard-Bovy

Première question à trancher pour lui: est-ce un derby ? "Je dirai que le gros derby pour Stavelot, c’est contre Malmedy. Et pour Sart, ce sera face à Ster-Francorchamps. Il n’y a pas de grosse rivalité historiquement entre Sart et Stavelot mais si les deux clubs parviennent à se stabiliser en P1, cela va commencer à le devenir car ils sont finalement assez proches géographiquement", répond Justin Collard-Bovy, pas tellement étonné de retrouver "ses" deux clubs à cet échelon. "Que Stavelot survole la P2C comme il l’a fait l’an dernier a quand même surpris beaucoup de monde", nuance-t-il tout de même. "Mais à côté de ça, le club est très bien géré avec des moyens mis au niveau des transferts. C’était logique qu’ils finissent par franchir ce cap. Du côté de Sart, c’est un peu différent. Ils misent principalement sur des jeunes du club et des gars du village. Ceci dit, ils flirtent avec le haut de tableau depuis plusieurs saisons et cette montée via le tour final est finalement tout aussi méritée."

Quelques mois plus tard, l’atterrissage est toutefois compliqué pour les deux formations montées de P2C. Une victoire et trois défaites pour Sart. Encore moins bien pour Stavelot qui n’a pu accrocher qu’un petit point pour le moment. Pour les deux équipes, un succès ferait donc office de bouée d’oxygène. "Il y aura beaucoup d’envie dans les deux camps vu ce contexte. Personnellement, je mise sur un partage", pronostique Justin, un rien petit joueur sur ce coup… mais qui se fera pardonner bière à la main ce dimanche. "Je dois encore vérifier si ça fonctionne avec l’agenda de madame, mais, oui, je devrais bien être de la partie", se réjouit l’ancien des deux camps qui devrait, quelle que soit l’issue, passer une bien belle après-midi de football au Pré-Messire.

Stavelot – Sart (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Fickers

Absent à Stavelot: Sur la touche lors des deux derniers matchs, le buteur Troch sera-t-il de retour ?

Absents à Sart: Grosjean et Balhan sont toujours blessés.