Simon Libert (La Calamine): "Le monde du foot pro n’est plus une priorité"

Et les Tubiziens, Simon Libert, le nouveau transfuge calaminois, les connaît plutôt bien, pour les avoir affrontés lors du dernier exercice sous les couleurs de Stockay. "C’est une équipe quasiment professionnelle qui s’entraîne minimum quatre fois par semaine, leur noyau est très expérimenté et bourré de qualités, ça s’annonce très compliqué mais à domicile, tout est possible", analyse le défenseur central qui a très vite su s’imposer chez les Vert et Blanc.

Après une première partie de saison mitigée avec les Stockalis, Simon Libert décidait en mars dernier de changer d’air, et de rejoindre Alexandre Digregorio, un coach qu’il avait eu l’occasion d’apprécier durant sa formation du côté de l’AS Eupen.

"Tout cela s’est fait très vite, j’étais heureux de retrouver Alex et j’ai vite pris mes marques dans mon nouveau club. Ici, il règne une superbe ambiance entre les joueurs et on a la chance de travailler dans un bel environnement avec un staff très compétent, tout est réuni pour vivre une belle saison."

Des études de gestion

À presque 22 ans, le jeune défensif formé chez les Pandas possède déjà un solide bagage. En 2021, il était prêté au MVV Maastricht (D2 hollandaise), où il signait trois titularisations pour un total de huit apparitions. "J’ai appris beaucoup là-bas, c’était ma première réelle expérience dans le monde adulte, même si j’avais fait toute la préparation avec l’équipe première au Kehrweg. Désormais, j’ai décidé de reprendre des études de gestion des ressources humaines et le monde du football professionnel n’est plus vraiment une priorité, même s’il ne faut jamais dire jamais. Mon ambition à présent, c’est de terminer mes études en restant à La Calamine, et puis nous verrons comment cela évolue sportivement pour moi dans le futur", conclut Simon.

La Calamine – Tubize (Samedi, 19h30)

Arbitre: M. Beckers.

Absents à La Calamine: Smits, Lafalize, Gerrekens (blessés), Legenvre et Lufuankenda (en P2), Mauclet (suspendu 2/2), Mollers (vacances), Aritz, Delmal, Guncati (non sélectionnés).