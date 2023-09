Samuel Schyns est bien à Hombourg: "Ster-Francorchamps aurait pu m’intéresser, mais..."

Passé par La Calamine et Trois-Frontières, Samuel Schyns évoluait à Richelle, en D3B ACFF, lorsqu’il s’est engagé avec Hombourg (P1) voici plusieurs moi. Une bascule d’un échelon que le joueur de 22 ans explique avec philosophie. "Je me suis blessé avec Richelle puis j’ai eu du mal à revenir, à me refaire une place alors que l’équipe tournait bien. En quittant le club, je voulais retrouver le plaisir de jouer en me mettant moins de pression tout en me rapprochant de mon domicile de La Calamine. À Hombourg, je savais qu’un bon groupe se mettait en place et Romain (NDLR: Cerfontaine, le coach) m’a directement séduit avec son discours."