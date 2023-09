Pepinster (R2) a du retard mais y croit

"Nous sommes malheureusement loin des objectifs prévus en ce qui concerne la préparation physique et tactique vu les absences auxquelles nous devons faire face actuellement", explique Vincent Aldenhoff qui est à la tête du groupe. "Hardy ne sera de retour qu’en janvier, Kisteman est encore out deux à trois semaines, Jacoby reprendra en octobre si tout va bien et j’espère que Maah sera de retour ce samedi. Avec en plus Beaujean en vacances, notre semaine a été assez compliquée…"

Néanmoins, le coach pepin ne désespère pas engranger une première victoire. "Les joueurs présents travaillent, nous avançons, l’ambiance et la motivation sont là. La porte est grande ouverte pour les joueurs de l’équipe qui souhaitent s’entraîner avec la D3, un point important qui apportera à coup sûr… Pour ce samedi, il est clair que notre objectif est la victoire. Beez est une équipe avec de grosses qualités physiques offensives et défensives. Mais même réduit, notre groupe a les qualités pour aller chercher cette victoire à l’occasion de notre première apparition à domicile."

Une défaite ne serait néanmoins pas catastrophique, Vincent Aldenhoff sait que la saison est longue et reste focus sur ses objectifs.

"Le groupe est nouveau, il doit encore trouver son identité et travailler les automatismes. Il y a encore beaucoup de boulot et c’est normal, cela fait à peine un mois que les joueurs se côtoient. Les objectifs sont simples: progresser, avancer et former un groupe et ceci sur et en dehors du terrain."