"Nos problèmes offensifs ? Ce n’est pas encore un problème", assure Boris Dome avant Huy-Elsaute

"On va jouer contre ce qui est pour moi une des trois équipes qui va être championne", glisse ce dernier. "Avec un noyau taillé pour la D2 amateur, Huy s’est en tout cas positionné pour. Mais même si l’adversaire est de taille, il est hors de question de s’y déplacer sans ambition. On abordera le match comme tous les autres et on jouera crânement notre chance."

Malgré un départ en mode mineur, l’homme fort des Étoilés retient beaucoup de positif des deux rencontres disputées. "On rentrait, mes joueurs comme moi-même, un peu dans l’inconnue. Contre Longlier, si on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions, on avait la mainmise sur le match. On a eu plus d’occasions à Mormont et j’ai apprécié l’état d’esprit du groupe qui a dû jouer le dernier quart d’heure à dix. Le point pris est très positif et il faut à présent qu’on avance. Nos problèmes offensifs ? Ce n’est pas encore un problème et je suis persuadé que ça va rapidement se régler. J’ai entière confiance en mon groupe", conclut Boris Dome.

Huy – Elsaute (Samedi à 20h)

Arbitre: M.Britel

Absents à Elsaute: Williot, D’Affnay, Demez, B. Deville (blessés) et Fassin (P3)