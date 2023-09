Le Stade Verviétois "sur le bon chemin"

Le nouveau club verviétois a connu un début de saison en demi-teinte. Après s’être imposé par le plus petit écart à Stockay, il a connu une défaite sur le même score la semaine passée contre Verlaine. Comme on pouvait s’y attendre, il lui faudra sans doute un peu de temps pour trouver son rythme de croisière et intégrer positivement tous les paramètres d’une fusion qui a changé la donne. "Nous devons nous adapter à un autre environnement et à une nouvelle structure, plaide Christophe Kinet. On voit déjà beaucoup de bonnes choses mais il faut encore travailler pour trouver le bon équilibre et les bons repères."