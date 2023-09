Deniz (Malmedy): "Il y aura forcément des moments plus difficiles"

Malgré l’élimination en Coupe face à Emmels (2-2, t.a.b. 6-5) mardi passé, c’est en pleine confiance que les Malmédiens abordent leur déplacement à l’UCE Liège dimanche. "L’élimination reste une petite déception, surtout si tôt dans la compétition. Les conditions étaient difficiles même si je ne cherche pas d’excuses. Je sais que mes joueurs sauront passer au-dessus de ça et seront prêts pour dimanche. On va aborder ce déplacement sereinement avec l’ambition de remporter les trois points mais on sait aussi que ça ne sera pas un match facile. Il risque de faire très chaud et ce n’est jamais évident d’aller s’imposer à l’UCE. Ils restent sur deux victoires consécutives et ont été assez actifs en fin de mercato. Un joueur comme Dylan Beltrame reste une excellente pioche pour un club de P1." Selahattin Deniz sait que la saison ne sera pas un long fleuve tranquille. "Il y aura forcément des moments plus difficiles. À nous de faire en sorte qu’ils arrivent le plus tard possible", conclut-il.

UCE Liège – Malmundaria (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Habets.

MALMUNDARIA: Errens, Andrien, Simon, Rauw, Samray, Leroy, Nijhof, Le Bohec, Denis, Cassoth, Krings, Crosset, Mathonet, Schwontzen, Dupont.

Absents: Oury, Schoonbroodt (blessés); Dethier, Custinne (reprise); Bucak (P4); Ramscheidt (absent).