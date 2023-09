RBC Aubel - BC Belleflamme (Dim. 15h)

Après avoir créé une première petite surprise à Braine lors de la journée inaugurale, les Aubelois ont l’occasion de régaler leur public ce dimanche pour la première à domicile. Avec qui plus est, un derby face à Belleflamme.

Régionale 2

RABC Ensival - BC St-Hubert (Sam. 20h)

Le premier succès décroché en déplacement a sans doute aiguisé l’appétit des Ensivalois. "On sera toujours privé de Logan Solot blessé mais également de Victor Horris et Esteban Schoonbroodt en vacances", détaille le coach Antoine Massart. "La semaine d’entraînement était bonne. Saint-Hubert est une équipe bien équilibrée et qui s’est renforcée par rapport à la saison dernière notamment avec un joueur de R1 de Neufchâteau."

Mont-sur-Marchienne - BC Verviers (Dim. 15)

Sans gloire face à un adversaire faiblard et sans complètement convaincre, les Verviétois ont décroché un premier succès face à Ixelles le week-end dernier. L’opposition sera sans doute différente ce dimanche après-midi à Mont-sur-Marchienne. "Un adversaire costaud qui aura à cœur de gagner ce week-end vu sa défaite la semaine passée", estime le coach Bruno Dagnely. "Je pourrai compter sur un effectif complet pour le match. Bonne préparation et bonne ambiance."

Royal Spa - BC Fresh Air (Sam. 19h)

Touché par les blessures, Spa n’a pas encore pu glaner un premier succès en R2. "Je récupère MVita, Pluys se testera à l’échauffement et Léonard est toujours blessé", explique Michel Pluys, le T1 spadois. "Nous savons que le Fresh Air est très costaud, on est là aussi pour apprendre. À domicile, je fais confiance au groupe qui ne lâchera rien avant la fin des 40 minutes."

Provinciale 1

Henri-Chapelle - Atlas Jupille B (Sam. 20h30)

"Très bonne semaine d’entraînement, comme c’est chaque fois le cas depuis la reprise", se réjouit Fred Carton, le coach capellois. "Tandler retenu à l’étranger pour le boulot manquera ce second match. Je connais plusieurs individualités dans les rangs adverses mais je reste surtout focus sur mon équipe et notre façon de jouer. Pour notre première à domicile, j’attends une confirmation de notre montée en puissance."

Dison-Andrimont - RSW Liege C (Sam. 19h)

Michaël Buscicchio devra toujours se passer de son fils Thomas et de Kpako blessés, Van Wissen est incertain. "Le groupe s’est bien préparé néanmoins. Liège C est une équipe très jeune qui court beaucoup et qu’il ne faudra pas laisser s’enflammer."