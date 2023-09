"Vivien Forthomme est exigeant, mais j’aime ça", signale Jordan Desmit (Warsage) avant de jouer Olne en P2B

Cette fois encore, Warsage espère accrocher les premières places du classement. "L’objectif de base est de jouer le tour final en gagnant le plus de matchs possible", annoncé l’celui qui est aussi passé par La Minerie. Après avoir rejoint les Warsagiens en provenance de Ster-Francorchamps, Jordan Desmit a vu partir quelques cadres, comme Kilian Crasset (à Weywertz) ou encore Maxime Scherpereel (à Welkenraedt). A-t-il eu des envies d’ailleurs lui aussi? "Non, je suis très bien dans ce club. Il est familial avec un peu d’ambition. J’ai la chance d’avoir un coach passionné, qui vit pour le foot. Vivien (Forthomme) est exigeant, mais j’aime ça! C’est lui qui m’a fait venir. Je jouais au mini-foot à Saint-Jean Sart et on buvait souvent un verre après les matchs. C’est comme ça que j’ai atterri ici."

"On n’a vraiment pas été bon ce jour-là"

Pour l’instant, le début de championnat des Greens n’est pas mauvais du tout, avec trois victoires et une défaite. Cependant, ce revers est intervenu face à la MCS Liège le week-end suivant les rumeurs suspectant un forfait général des Liégeois. "On n’a vraiment pas été bon ce jour-là. Sur une surface très compliquée à jouer, nous encaissons sur un bête coup franc. Cela ne doit plus arriver."

Un terrain réputé compliqué, c’est ce qui attend les Warsagiens ce dimanche à Olne. "Oui, mais on est tôt dans la saison. Nous avons reçu des photos du terrain. Il a l’air bon."

Les Olnois du coach Jonathan Félix soufflent le chaud et le froid depuis le début de saison. "Le grand Croatia qui bouffe tout le monde était mené jusqu’à l’arrêt de la rencontre avec la grave blessure de Nicolas Lesecque. Cela veut tout dire et il faudra être à 100% pour prendre quelque chose là-bas", conclut Jordan Desmit.

Olne – Warsarge (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Mugabo.

Absents à Olne: Waiyalika, F. De Zorzi, Lesecque et Gillard sont blessés.

Absents à Warsage: Sluysmans et Mustermann sont blessés, Romero est en vacances.