Tour de la Basse-Meuse: "au moins" le top 20 pour le Hervien Gaspard Kets

Formation qui évoluera à domicile ou presque, le Vélo Club Ardennes alignera Remi Frisschen, Samuel Graff (le petit frère de William), Colyn Colson, Camille Caillet et Gaspard Kets. Une semaine après sa belle septième place obtenue à Porcheresse, ce dernier ne se déplacera pas pour admirer les vergers. "C’est la seule course tout près de chez moi donc que j’aimerais aller chercher un beau résultat final… Mon objectif est de figurer au minimum au top 20 du classement général et de pouvoir suivre les meilleurs durant tout le week-end", avance le Hervien, qui envisage de jouer la gagne une des deux jours si les jambes répondent comme espéré.

Une bosse pavée

Pour cette 11e édition, le Tour de la Basse-Meuse proposera un tracé plus vallonné que les fois précédentes.

Si le contre-la-montre ne comportera pas de difficulté particulière, ce sont déjà neuf côtes répertoriées au classement des GPM qui se dresseront sur la route des coureurs. Dont celle du "vieux Dalhem", sorte de petit mont flandrien avec ses pavés et sa pente ardue, placée à moins de 5 bornes de l’arrivée à Blegny-Mine (vers 16h30). Clairement, les hommes forts pourront y faire la différence. "L’étape que j’aime le plus c’est celle-ci, avec le passage dans le vieux Dalhem", glisse d’ailleurs Gaspard Kets. Plus globalement, il juge le parcours de ce TBM "assez accidenté", lui qui roulera sur ses routes d’entraînement.

Souvent plus plate, la deuxième étape en ligne (dimanche à Haccourt) affichera cette fois 6 GPM, dont la côte de Richelle – bien connue dans la région. Arrivée vers 16h20, rue de Tongres, face à la piscine.

Au niveau des engagés annoncés, le CC Chevigny sera également présent avec, entre autres, l’ancien du VCA Zakary Lognard. Autre structure wallonne au départ : Marchovelette. Le peloton se remplira enfin de formations du nord de pays, de France, des Pays-Bas et du Luxembourg.

Comme Van der Poel ?

S’adressant aux cadets, le Tour de la Basse-Meuse (une organisation du Pesant Club Liégeois) a pris la bonne habitude de voir de futurs compétiteurs de qualité s’y mettre en évidence.

Ainsi, par exemple, le récent champion du monde Mathieu Van der Poel avait remporté la première étape en 2012 devant Tim Wellens. Les deux saisons suivantes, Marvin Tasset puis Sylvain Moniquet remportaient le classement général. En 2019, Noah Detalle montait sur la plus haute marche de ce général.