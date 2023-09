Succès pour l’Open Day du VBC Saint-Jo, qui affiche ses ambitions (photos)

L’Open Day a accueilli un public varié. Des benjamins (nés en 2016) aux adultes, tous ont été présents pour disputer une joute amicale, mais aussi soutenir les autres équipes lors de leurs rencontres respectives. "Par ce type d’événements, le VBC St-Jo souhaite renforcer encore son esprit d’unité. En tant que club formateur, il est primordial d’inculquer nos valeurs de don de soi, de fair-play et de camaraderie à l’ensemble de nos équipes."

La P1 Dames vise le top 5

Le club poursuit : "Le lancement de notre saison sportive est également l’occasion de faire le point sur nos objectifs. D’abord la formation, qui reste notre cheval de bataille. Faire bouger les jeunes et leur permettre de s’épanouir en progressant est le fil rouge de notre club depuis sa création."

Ensuite, évidemment, les différentes équipes premières tenteront de réussir une belle saison. Ainsi, la N3 Messieurs ambitionne une nouvelle fois de se maintenir à l’échelon national. Avec ses jeunes talents "maison", dont un certain nombre issu de l’effectif P1 de la saison 2022-2023. De son côté, la P1 Dames espère une place dans le top 5 tout en intégrant quelques jeunes au sein de son effectif. La P1 Messieurs aura pour but le top 5... tout en servant de tremplin vers la nationale pour les plus talentueux. "La P3 Messieurs, qui a recruté pas mal de jeunes du village ainsi que quelques joueurs de l’ancienne P3 de Spa, souhaite faire progresser cette nouvelle équipe tant individuellement que collectivement." Enfin, les deux P3 et la P4 Dames poursuivront leur progression tout en maintenant une belle cohésion d’équipe.