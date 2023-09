Subsides pour les clubs, fusions, sport au féminin, projets, infrastructures: le point avec Antoine Lukoki

Bien entendu, la question des subsides (voir par ailleurs) intéressera les dévoués dirigeants de nos clubs sportifs verviétois et leurs membres, mais l’échevin des Sports (PS) Antoine Lukoki a également abordé d’autres (et nombreuses) thématiques.

D’une manière générale, l’homme ne s’en cache pas: il reste "favorable aux fusions des différents clubs sportifs." Pourquoi ? "Parce qu’on ne peut plus saupoudrer nos clubs (sic). Verviers doit disposer de structures plus fortes, mutualiser les moyens et ainsi améliorer aussi la formation" estime-t-il. Exemple: cinq clubs de football (Stade Verviétois, Stembert, SRU, Lambermont-Rechain, Heusy) occupent le territoire verviétois mais "je crois qu’à terme, trois clubs, ce serait bien…"

Côté basket-ball, Ensival et le BC Verviers iront-ils un jour vers un mariage plus ou moins forcé ? À voir…. "Nous avons également des clubs qui sont actuellement les seuls de leur discipline à Verviers et qui font de belles choses. Je pense au hockey, à l’athlétisme, mais aussi au badminton et aux autres…"

L’échevin Lukoki souligne aussi qu’au niveau des infrastructures, les choses bougent ou seront amenées à le faire dans un futur plus ou moins proche. La piscine communale devrait enfin rouvrir en octobre ( "11 millions d’euros"), le site du Panorama est en pleine cure de jouvence ( "presque 2 millions d’euros"), la rénovation de la bulle de Gérardchamps "est bel et bien lancée", il y a un projet de nouveau terrain et de rafraîchissement au hockey ( "1,7 million d’euros, le marché n’est pas encore attribué"), le projet de hall omnisports aux Couvalles reste d’actualité ( "on doit rencontrer Infrasports") et la piste d’athlétisme du stade de Bielmont "devrait être remplacée…"

Aider nos clubs

Tout n’est pas rose pour autant. Et nos clubs continuent de souffrir d’un criant manque de moyens, de bénévoles et, parfois, de visibilité. C’est aussi ça, la réalité du sport verviétois en cette rentrée 2023-2024. "Certaines villes ont fait le choix d’investir principalement dans les infrastructures et de ne pas vraiment aider les clubs. Nous, on souhaite les soutenir, car on veut que Verviers soit une ville sportive." Tout ça passe évidemment par des moyens, des projets et (surtout) du concret. Avant, mais aussi après octobre 2024, bien entendu.

Le basket-ball se partage une enveloppe de 20 000 € à Verviers (ici en photo: le BC Verviers en jaune). ©EDA JR Marot

Nouvelle répartition des subsides pour les clubs

Le conseil communal de Verviers a approuvé trois nouveaux formulaires de subsides en faveur des clubs sportifs.

1. Formation et encadrement des jeunes:

Plus de 70 000 € y sont consacrés, avec des subsides spécifiques au football ainsi qu’au basket-ball. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas le plus populaire des sports qui s’en sort le mieux, puisque 15 000 € sont alloués au football (Stade Verviétois, Heusy, Stembert, SRU, Lambermont-Rechain), contre 20 000 € pour le basket-ball (BC Verviers, Ensival). Pour les autres sports, un montant total de 35 686 € sera à partager entre les différents représentants verviétois. "On vise une répartition plus juste, il y avait trop d’inégalités injustifiées par le passé…" dixit l’échevin des Sports verviétois Antoine Lukoki.

2. Valorisation des activités des clubs (stages et tournois):

Ici, l’idée est simple: les clubs sont encouragés à organiser des compétitions pour les jeunes et/ou des stages pour cette même jeunesse. 24 740 € viendront encourager les différentes impulsions données au sein des différentes disciplines pratiquées à Verviers.

3. Incitation à la pratique sportive:

Inviter la jeunesse à bouger, à se lancer dans un sport quel qu’il soit, c’est, dans les grandes lignes, la raison d’être de ce montant de 17 672 € que se partageront les concernés. "Le partenariat club-école fonctionne bien, je pense par exemple au hockey qui collabore avec l’école des Hougnes." Les manifestations dites "de prestige", de loisirs actifs (marche, etc), de galas, d’initiations, d’activités d’inclusions par le sport peuvent prétendre à une partie de ce montant. "On veut décloisonner certains sports et encourager celles et ceux qui veulent se lancer ou découvrir un sport."

Sport au féminin: "Verviers n’a pas encore d’équipe de football chez les dames !"

C’est un constat qui en dit long: alors que le football féminin ne cesse de se développer, aucun des cinq clubs de Verviers ne dispose d’une équipe de Dames. Le Stade Verviétois, Stembert, Heusy, Lambermont-Rechain et la SRU Verviers sont à la traîne à ce niveau. "On sait que c’est en projet au sein de certains clubs, mais on veut accélérer les choses. On dispose d’un budget initial de 2 500 € pour encourager les clubs, avec 500 € par projet. Ce n’est évidemment pas réservé qu’au football !" lance Antoine Lukoki, conscient que le montant est très (trop) faible que pour donner une véritable impulsion. "Mais ce montant pourra évoluer !"

À Thimister-Clermont, le football féminin (ici l’Espoir Minerois en bleu) a fait sa place. Mais pas encore à Verviers… ©EDA JR Marot

Dans les faits, tous les clubs sportifs (et pas uniquement de football) sont invités à se lancer. "Que ce soit la création d’une section féminine, d’un stage pour les jeunes filles, de campagnes de sensibilisations, du lancement d’une section féminine loisirs, de compétition, d’une fusion de clubs associée à la création d’une branche féminine, ou plus largement d’une plus-value au sport féminin existant, nous sommes demandeurs de projets !" Si le tennis, le basket-ball, le volley-ball et bien d’autres sports sont déjà bien avancés dans le développement et la promotion du sport au féminin, on le répète: le football verviétois ne peut plus attendre. Les mordues de ballon rond désireuses de chausser les crampons doivent actuellement se tourner vers les communes avoisinantes. Herve compte des jeunes et déjà deux équipes premières, Elsaute, Sart-lez-Spa (avec son entraîneur… Maxime Degey), Andrimont, La Minerie, Franchimont (Theux) et les autres: les exemples à suivre ne manquent pas…

Antoine Lukoki a fait face à la presse, ce jeudi matin à Verviers. ©-Eda D.LIZ

Le sport verviétois, en express:

Un meilleur retour sur image ?

Verviers doit également travailler sur sa communication. Et mieux exploiter l’image positive que peuvent véhiculer les sportifs de la région qui brillent sur la scène internationale. Lorsqu’un Albert Sambi Lokonga a rejoint Arsenal, peu savaient qu’il était de l’ancienne Cité lainière. Jouer avec le 48 floqué sur le dos ne suffit pas toujours. "On a le cas avec Cihan Çanak, joueur du Standard: ils sont nombreux à ignorer qu’il est Verviétois !"

Une fierté omnisports ou presque

"On peut être fier du pilote Tom Rensonnet, du tennisman Simon Beaupain, du jeune pongiste Maxime Degives, de Mimoun Abdoul Wahab (athlétisme) ou encore d’Ibrahim Tabaev (lutte greco-romaine) et de nos nombreux talents !" s’enthousiasme l’échevin.

Mpoku et les Tourelles ?

"Il y a effectivement un intérêt envers le site des Tourelles" avoue Antoine Lukoki lorsqu’on lui rappelle le projet d’académie du footballeur Paul-José Mpoku au sein des installations rechaintoises, projet dévoilé en primeur dans les colonnes de l’Avenir. "On verra ce qui en ressort. Mais au niveau de la Ville (NDLR: propriétaire d’une partie des installations) et dans l’intérêt des riverains, on souhaite évidemment que l’on continue d’y pratiquer du sport."

Au bord de l’eau

"On a reçu un avis favorable à l’installation d’infrastructures sportives en bord de cours d’eau. C’est une belle opportunité notamment pour la création du skate park et du bike park, avant juin 2026. On parle d’un sport qui passionne de nombreux jeunes."

Tennis: ça bouge aussi

"Lambermont a son projet de tennis couvert et de développement du padel, Heusy veut s’agrandir et rénover son club-house, le Panorama veut également évoluer"

Développer l’E-sport à Verviers

"Il est important de prendre le train en marche concernant le e-sport et le e-gaming (le sport sur jeux vidéo). En association avec les magasins du centre-ville, Verviers a une belle carte à jouer et des talents à encourager !"

Le handisport pas oublié

"On veut rendre la bulle de Gérardchamps plus facilement accessible aux PMR, et développer l’inclusion dans le sport. Cela se fait par exemple au niveau de la course à pied, avec des duos valides-invalides qui fonctionnent bien."

Le pôle sportif Essalem

"Le club d’Essalem propose de la boxe, de la lutte greco-romaine, du football en salle, du Taekwondo: il y a une belle offre et ils méritent aussi d’être mis en avant"

Ren dre le sport accessible

"Il y a plus de 110 clubs de sport à Verviers, mais au fond, ce qui compte, c’est que tout Verviétois désireux de faire du sport, que ce soit amateur, semi-pro ou professionnel, puisse le faire" conclut Antoine Lukoki.