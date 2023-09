Le Verviétois Vincent Vosse et le WRT sur tous les fronts: "On a beaucoup appris"

"Les trois journées d’essais se sont très bien déroulées", analysait Vincent Vosse. "Une fois de plus, nous avons beaucoup appris, ce qui continue à nous faire avancer dans la préparation de la prochaine saison WEC. En ce moment, il est crucial d’accumuler le plus de kilomètres possibles et de bien faire nos devoirs avec la voiture, ainsi qu’avec l’équipe. Et cela a plutôt bien fonctionné."

Pas le temps pourtant pour l’ancien pilote verviétois de profiter de sa belle région puisqu’il mettait le cap sur le circuit d’Hockenheim où le WRT était également engagé en GT World Challenge pour deux courses de la Sprint Cup avec plusieurs BMW M4 GT3 dont celle que partagent Charles Weerts et Dries Vanthoor en catégorie PRO. Le pilote aubelois, triple champion en titre, a dû se contenter des places d’honneur en terminant troisième de la première manche et cinquième de la seconde. Mais le marathon n’est pas terminé pour Vincent Vosse dont l’équipe est ce week-end au Japon pour les 6 Heures de Fuji en LMP2.