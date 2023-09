THL Dison dicte sa loi à GSI Verviers, qui veut réagir dès ce vendredi: "Jouer avec la même envie!" (+ photos du derby)

"Si on a gagné ce match, c’est grâce à notre expérience du minifoot" estime Selim Tinik, coach disonais. "Eux ont plutôt des joueurs de football, et ça a peut-être fait la différence. C’était 0-2, puis ils reviennent à 2-2 (NDLR: buts de Crosset et Piette) et là, ils ne creusent pas l’écart donc on se remet bien en place. On obtient un penalty, un 9 mètres et ça fait la différence. Ce match s’est vraiment joué sur des détails !" Des détails qui ont permis à Islam Manchigov de s’offrir un triplé, alors que Younes Ramdani et Omar Darkoui secouaient eux aussi les filets. "GSI est une belle équipe qui jouera le haut du classement. Nous sommes très contents avec cette première victoire. Ce match était vraiment une belle promotion pour le futsal verviétois"

"Jouer ainsi à Waremme"

Du côté de la Team GSI, on estime que tout était réuni pour que ce soit un grand-match: "du monde et deux équipes joueuses" dixit l’entraîneur local Anthony Rox. "La première mi-temps était plutôt pour eux, la deuxième pour nous, mais on n’a pas concrétisé et leur gardien Mounir Choudna fait une grosse 2e mi-temps." Le T1 de GSI garde toutefois un goût amer sur le 2-4 "qui tombe après une phase litigieuse. Mais c’est le tournant du match ! Toutefois, ce n’est pas à cause de l’arbitre qu’on s’incline".

Ce vendredi, les Verviétois tenteront de réagir du côté de Waremme. "Si on joue comme on l’a fait face à Dison, on l’emportera. Par contre, THL Dison doit arrêter de se cacher: ils joueront les premiers rôles cette saison !"