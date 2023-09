Rallye: l'équipe du Theutois Alain Georges renoue avec la victoire

Nos pilotes régionaux n’étaient guère nombreux à avoir traversé une bonne partie de la Belgique pour disputer l’Omloop van Vlaanderen, dixième manche déjà du championnat de Belgique des rallyes. Sur la liste des engagés on ne pointait finalement que le duo Maxime Potty – Renaud Herman, confortables leaders dans la course au titre et présents pour se rapprocher un peu plus encore d’un premier titre national. Finalement, il n’en fut rien puisque l’équipier theutois et son pilote étaient contraints à l’abandon avec leur Citroën C3 Rally2 après un écart de trajectoire dès les premières étapes spéciales.