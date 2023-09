Par contre, on note plusieurs changements au niveau de la course, passé de 7 à 7,5 km avec un nouveau parcours sur les chemins herviens. Et, contrairement à l’année passée où Stéphane Koninckx c’était montré le plus rapide, il s’est cette fois hissé sur la 2e marche du podium, devancé par Vincent Castermans plus rapide de 27 secondes.

Derrière, c’est Julien Claessens qui complète le podium.

Chez les dames, pas de Sonja Vernikov à Chaineux, de quoi ouvrir un peu plus la course. Et c’est Anne Hansez qui signe le meilleur temps féminin de la soirée.

Cette semaine, deux rendez-vous attendent les mordus de course à pied. Vendredi, rendez-vous du côté d’Olne pour le Jogging Team Somja. Samedi, place à la course mais aussi à l’émotion pour une nouvelle édition du Challenge Amos, jogging en hommage au policier Amaury Delrez.

Près de 300 coureurs au jogging de Chaineux vendredi dernier (photos et classement)

CLASSEMENT: Jogging Chaineux (Herve) 01/09/2023 - 7,5 km

1 CASTERMANS VINCENT 27:01

2 KONINCKX STEPHANE 27:28

3 CLAESSENS JULIEN 28:58

4 GRIFGNEE GUILLAUME 29:19

5 WERY CHRISTOPHE 30:09

6 GIRRETZ FRANCOIS 30:38

7 WEBER CLEMENT 30:45

8 WYAIME ANTOINE 30:46

9 DELHEZ FLORENTIN 31:10

10 BONGARTZ JULIEN 31:19

11 COLLIGNON RICHARD 31:27

12 TREMBLOY MICHEL 31:28

13 DE VRESSE MARVIN 31:32

14 COUNET FLORIAN 31:32

15 AGNOLI PIERRE 31:33

16 DHEUR MAXIME 31:36

17 WEUSTEN CEDRIC 31:54

18 BASTIN ROBIN 31:55

19 VAN GANS YOUNES 31:59

20 LAGASSE BERNARD 31:59

21 LIBERNE MARTIN 32:05

22 LEJEUNE JEAN-FRANCOIS 32:06

23 RADERMECKER FRANCOIS XAVIER 32:16

24 GRIFGNEE MAXIME 32:18

25 SGARLATA ROSARIO 32:21

26 DELVOYE ARNAUD 32:24

27 NIHON GREGORY 32:56

28 HEUSSE SACHA 32:58

29 PIRLET GUILLAUME 33:11

30 SAMMI ABEL 33:13

31 DEVOS SERGE 33:22

32 DEBIOLLE FREDERIC 33:35

33 BODESON GREGOIRE 33:45

34 BACKAERT ALAN 33:51

35 KLEIMKENBERG SIMON 33:54

36 STELANDRE BENJAMIN 33:59

37 LIEGEOIS SYLVAIN 33:59

38 FONTAINE SERGE 34:11

39 NOIRHOMME PIERRE 34:26

40 BRAGARD OLIVIER 34:28

41 COLLIGNON FREDERIC 34:37

42 COLLIN CEDRIC 34:40

43 HANSEZ ANNE 34:42

44 LEMAIRE CEDRIC 34:48

45 MARGRAFF DIEGO 34:49

46 SIMONIS ALAIN 34:54

47 STIZ OLIVIER 34:59

48 HUON NICOLAS 35:02

49 ALBERT JEREMY 35:04

50 SCHYNS DAVID 35:10

51 MONSEZ BASTIEN 35:15

52 GRIFGNEE THIERRY 35:15

53 MOUREAU JORDAN 35:20

54 FRANCK JULIEN 35:21

55 MULIER PHILIPPE 35:23

56 DE CECCO JONATHAN 35:27

57 HENRY FRANCOIS 35:27

58 BECKERS BENOIT 35:32

59 D’AFFNAY JEAN-FRANCOIS 35:44

60 BODESON AUGUSTIN 35:54

61 RONKART PHILIPPE 35:57

62 DERU FABIAN 35:58

63 MONSEZ LUCAS 36:01

64 COLLING JEAN YVES 36:14

65 LOUIS VINCENT 36:20

66 DORMANS BASTIEN 36:22

67 RADAOUNI SOFIA 36:37

68 WOOLF ALAN 36:46

69 NYSSEN THOMAS 37:13

70 DORTU JONATHAN 37:16

71 GILDEMEESTER YANNICK 37:25

72 GILDEMEESTER NATHAN 37:27

73 CHARBON ROBERT 37:33

74 BINET HERVE 37:36

75 BECKERS DAMIEN 37:38

76 HUSTINGS KEVIN 37:40

77 COLLIN ADRIEN 37:46

78 ALBERT SIMON 37:49

79 WEIS BENJAMIN 38:02

80 WEICKMANS DAVID 38:06

81 GEORGES SEBASTIEN 38:13

82 MARCHAND STÉPHANIE 38:17

83 MATHONET REMI 38:21

84 LACROIX LUDIVINE 38:25

85 MOTTEN JAMES 38:26

86 DUMOULIN DAVID 38:27

87 PIRON THIBAULT 38:28

88 ANDRIEN MAXIME 38:28

89 GONZALEZ CYRIL 38:30

90 XHARDE FRANCOIS 38:36

91 ROUSSEAU ARTHUR 38:38

92 SICIM MUSTAFA 38:39

93 SCHOENMAKERS BENOIT 38:41

94 VAN GANS ALEX 38:43

95 FEY CELINE 38:47

96 BECKERS ANAIS 38:48

97 DEBATY JULIE 38:51

98 EL BALDI SAID 38:51

99 PESSER CHRISTIAN 39:02

100 AUTMANNS FANNY 39:08

101 KEVELAER BEATRICE 39:11

102 GODDE CHRISTOPHE 39:14

103 GIRRETZ PHILIPPE 39:21

104 DROOGHAAG DANIEL 39:22

105 TASSET CHRISTOPHE 39:28

106 REGNIER DIDIER 39:32

107 PALOTAI TIM 39:38

108 GILET ARNAUD 39:38

109 DELVILLE NICOLAS 39:42

110 STANCHER FABIEN 39:49

111 PIRNAY CHRISTOPHE 39:52

112 CHEFNEUX SEBASTIEN 39:52

113 HOUET ERIK 40:02

114 HEYERES LUCAS 40:05

115 THEUNISSEN VINCENT 40:06

116 DESSOUROUX JEAN 40:12

117 LEGRAND CHRISTOPHE 40:13

118 VANDERHEYDEN SABINE 40:14

119 DE CECCO MICHAEL 40:14

120 VAN DE PUT JOACHIM 40:17

121 HUTSCHEMACKERS BERNARD 40:18

122 HEUSSCHEN DOMINIQUE 40:20

123 CARABIN PHILIPPE 40:24

124 SCEVENELS AURELIE 40:27

125 GENICOT TOM 40:33

126 GENICOT ROMAIN 40:34

127 DONY PHILIPPE 40:38

128 LAMBERT CHRISTOPHE 40:51

129 BRONFORT NICOLAS 40:52

130 NYSSEN PIERRE 40:55

131 FALMAGNE NICOLAS 41:03

132 BURLEON QUENTIN 41:08

133 LECLOUX LAETITIA 41:10

134 CHAPELIER THIERRY 41:14

135 STEIMES NATHALIE 41:21

136 DEFRERE FLORENT 41:23

137 PHILIPPE AUDREY 41:25

138 FAUTRE JEAN-CLAUDE 41:27

139 DOHOGNE SANDRINE 41:27

140 DELWAIDE ANNE 41:28

141 VALENDUC GLENN 41:29

142 ROOMANS CHRISTIAN 41:35

143 DROEVEN ARTHUR 41:42

144 TELLER ALICIA 41:43

145 LAROSE DANIEL 41:45

146 ALLELYN BENJAMIN 41:48

147 JUPRELLE PIERRE ALEXANDRE 41:52

148 STEINEN ALEXANDRE 42:03

149 THYSSEN ANAIS 42:07

150 NAMUR BERNARD 42:14

151 NAMUR CORENTIN 42:15

152 VANCRAYBEX JULIE 42:16

153 LEMMENS PAULINE 42:16

154 PIRENNE THOMAS 42:18

155 LAHAYE PIERRE 42:18

156 SPRONCK HERVE 42:34

157 LOGNOUL JOHAN 42:40

158 BRANDT SIMON 42:52

159 HAGELSTEIN LUCY 42:53

160 SOMJA STEPHANE 42:53

161 SCHONBRODT MATHILDE 42:56

162 SMEETS JOEL 42:59

163 SOMJA VICTOR 43:01

164 CHEBIL RAMI 43:06

165 DONY ZOE 43:07

166 NADENOEN OLIVIER 43:14

167 KLEIJNEN ESTHER 43:25

168 KERF PATRICK 43:27

169 LEMMENS MARGAUX 43:32

170 DUMOULIN PHILIPPE 43:34

171 COLLARD JEAN PAUL 43:36

172 SPIRLET HADRIEN 43:38

173 DETHIER DORIANE 43:39

174 GILSON KEVIN 43:39

175 ROUFOSSE PIERROT 43:42

176 CHEFNEUX JEAN FRANCOIS 43:42

177 GHARBI BRAHIM 43:47

178 STASSART GRÉGORY 43:48

179 MARGRAFF DIDIER 43:59

180 LONNEUX MAXIME 44:00

181 TOUSSAINT FRANCK 44:02

182 POUMAY HELOISE 44:04

183 POUMAY FRANCIS 44:04

184 DE CECCO FREDERIC 44:10

185 MINCKE MAUREEN 44:26

186 MARECHAL BENOIT 44:29

187 MARÉCHAL DAVID 44:29

188 SCHAAL ARNAUD 44:45

189 ABDESLAM JULIEN 44:48

190 HANS ALIX 44:49

191 MAGNETTE YVES 44:54

192 HERKENNE NATHALIE 44:57

193 LENNARTZ CEDRIC 44:58

194 GRETRY FREDERIC 44:59

195 PAULIS ETIENNE 45:06

196 ERNST MATHIEU 45:09

197 BELLEFLAMME ANNE 45:13

198 NEYKEN VINCENT 45:16

199 JAEGERS MARC 45:41

200 ROBERT SASHA 45:42

201 DODEMONT STEPHANE 45:45

202 THEUNISSEN FLORIAN 45:50

203 MARCHAL AMAURY 45:57

204 STIERLIN EMILIE 46:00

205 GILDEMEESTER LEA 46:01

206 BROUWIER DAMIEN 46:01

207 WISLEZ VICTOR 46:02

208 MAWET NATHALIE 46:03

209 REMACLE NADINE 46:15

210 COLLIN KARINE 46:15

211 BOULTON SANDRINE 46:17

212 STICH CHARLOTTE 46:19

213 FETTWEIS PIERRE 46:19

214 PIRARD DAVID 46:23

215 BOUALAMI BILAL 46:23

216 WILLE CORENTIN 46:23

217 LEJACQUES THIBAUT 46:37

218 GUILLAUME GREGORY 46:44

219 LEGRAND ANAIS 46:45

220 LEGRAND GEOFFRAY 46:48

221 SOLHEID ULRIC 46:49

222 EUGENE SEBASTIEN 46:50

223 JUNGBLUTH RAYMOND 46:50

224 HILDERSON LUC 46:51

225 DAUPHIN CÉDRIC 47:00

226 MAESSEN SEBASTIAN 47:01

227 DEDEE CLAUDINE 47:20

228 TOUSSAINT PATRICK 47:23

229 ROSSI STEPHANE 47:25

230 HENRY MARIE-FRANCE 47:44

231 CREME BENJAMIN 47:51

232 FRANCOIS CHARLENE 47:58

233 BLESER CHANTAL 48:37

234 FRANSSEN JULIETTE 48:49

235 LEPRINCE JEAN FRANCOIS 48:53

236 GILLES THOMAS 48:59

237 LOGNAY AURELIE 49:17

238 RENNART SABRINA 49:25

239 MOHSSEN FAOUSIA 49:25

240 HARDY MANON 49:29

241 DELAIT HELENE 49:29

242 NOEL DOMINIQUE 49:40

243 LAURENT ANDRE 49:42

244 DORTU RACHEL 49:46

245 DUFRASNE JEAN PIERRE 49:48

246 BAUWENS HERVE 50:13

247 SOUSSAN FABRICE 50:20

248 CHARLIER LAURANNE 50:21

249 CLAUSSE LOLA 50:32

250 MOL ANNE 50:39

251 DUYSENS JEANNOT 50:54

252 DEROUAUX ERIC 51:15

253 TALBOT LOUISE 51:23

254 OFFERMANNE ELENA 51:31

255 STRAUVEN RUDI 51:33

256 LONNEUX DAMIEN 51:38

257 KAMANDA KONY 51:42

258 MARINESCU MICHAEL 51:50

259 BERGENHUIZEN AURORE 51:52

260 BAUWENS RAPHAEL 51:52

261 SYLVAIN FRISEE 51:53

262 DIMBLON KATHLEEN 52:29

263 VERMEIREN CATHERINE 52:32

264 WEUSTEN ELOISE 52:41

265 BAGUETTE MAUD 52:44

266 HENNEN JEROMINE 52:44

267 LIEGEOIS DELPHINE 52:58

268 LIEGEOIS CHARLINE 52:58

269 DUVIVIER THIERRY 54:28

270 LOIX CHARLOTTE 55:43

271 LOHEST MARIE JULIE 55:44

272 DIET JEREMY 55:59

273 DAUBY GLADYS 56:06

274 CALOGERO MAXIME 57:29

275 CALOGERO MICHAEL 57:31

276 MEYER THOMAS 58:41

277 MANTECA NATHALIE 1:03:36

278 HERMANN CECILE 1:03:39

279 SPLITS ISABELLE 1:03:41

280 CLOSSET EMILIE 1:08:24

281 LEMEIRE HAYLINE 1:09:27

