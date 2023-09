"On ne se jettera pas comme des fous devant" prévient le Cosmos Stavelot (D3C); Ottoman Verviers l'emporte après avoir été mené 0-2

Saison de la reconstruction, l’exercice 2023-2024 de D3C a plutôt bien commencé pour le Cosmos Stavelot désormais coaché par Geoffrey Colinet. "On signe un partage 1-1 contre le BV Mont au terme d’un bon match de reprise" analyse le T1. Simon Habotte a défloré le score "et on avait l’occasion de mettre le 2-0 voire le 3-0 mais on ne le fait pas. Et en deuxième mi-temps notre adversaire a poussé et égalisé sur une frappe déviée. C’est un partage logique" conclut-il. À noter que le Cosmos ira chez les promus de Halanzy ce vendredi. "Notre plus long déplacement (NDLR: à Aubange, après Arlon) contre une équipe qui reste dans la lancée de son titre en P1 et qui a planté 9 buts à St-Ode (victoire 4-9). Autant dire qu’on ne se jettera pas comme des fous devant, vu qu’on s’attend à du costaud offensivement."