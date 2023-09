Football féminin (P2): Herve B "sur le bon chemin" grâce à un "groupe soudé"

En cette saison 2023-2024, nombreuses sont les nouvelles formations à avoir intégré les trois séries de P2 en province de Liège. Parmi elles, en 2B: Bolland, Blegny ou encore Herve B. Du côté des Fromagères, cette seconde phalange existait déjà et évoluait en BBFL, ligue féminine amateur, mais l’horaire des rencontres (en semaine et souvent assez loin du Plateau) s’avérait peu pratique. Désormais, ce sont ainsi six équipes féminines que le matricule 32 a inscrit à l’Union belge: en P1, en P2 et, chez les jeunes, en U17, U13, U11, U9. "Nous sommes dans la continuité de la philosophie que le club s’est fixé: former les filles", avance Michel Boutet, entraîneur et coordinateur d’une section qui compte entre 45 et 50 éléments pour son groupe adulte (P1 et P2).