Football féminin (P1): Du mieux à La Minerie, Sart et Bellevaux s’accrochent au premier wagon

Par sa large victoire (0-4) à Aywaille, Sart reste devant ses adversaires du jour grâce à un triplé d’Aude Duyckaerts et un but de Shirel Pauly. "Aywaille a proposé un meilleur football que nous en début de match. Nous avons évité le 1-0 grâce à notre gardienne. Ensuite, avec notre expérience et notre physique, nous avons pris le contrôle du match. La deuxième mi-temps a confirmé notre mainmise sur la rencontre avec un coup-franc direct de notre buteuse maison", pointe le T1 Maxime Degey.

Face au leader, Cointe, l’ Espoir Minerois a failli créer la surprise, mais a finalement été battu 3-4 malgré des buts de Daniela Castillo, Tracy Fontaine et Anne Giovanelli. À Cointe, les buts ont été inscrits par Damla Bekirov, Katia Piazza, Fiona De Luca et Aya Al Azhari. "Une super mentalité, on menait 3-2 à… 4 minutes de la fin. Elles reviennent à 3-3 puis nous perdons sur deux erreurs arbitrales qui amènent le corner victorieux. On s’est super bien battus, je suis fier de mes filles et on s’est surtout très bien réveillés après la défaite contre Elsaute. Avec une telle mentalité, nous aurions gagné à Elsaute haut la main", souligne l’entraîneur de l’Espoir, Olivier Halim.

Du côté d’ Aubel, toujours dans le top 3 de la série, les dames n’ont pas réalisé mieux qu’un partage (3-3) contre La Calamine malgré des buts signés Sophie Habrant, Émilie Castela et Estelle Jennes. En face, les Calaminoises enregistrent leur deuxième point de la saison grâce aux réalisations de Meryem Guerch, Isabel Bous et Michelle Mager.

Ce week-end, Oudler a enfin démarré sa saison en disputant son premier match de championnat. Une rencontre qui s’est soldée par une nette défaite, 4-0, à Manhay grâce aux buts de Mélissa Crins (2) et Morgane Crine (2).

À noter que l’ancienne internationale Aline Zeler, coach de l’équipe luxembourgeoise, a cette fois foulé la pelouse comme joueuse.

Dans le haut de tableau, Bellevaux s’est incliné (3-4) contre Sart Tilman malgré des buts d’Alissa Diffels, Naila Karangawa Van Den Noortgate et un autobut. En face, Marine Nihart, Deborah Kadima Kazadi, Aude Durieux ont alimenté le marquoir. "C’était un match très compliqué face à une équipe très solide", résume Abdou Aca, coach de Bellevaux. "Je suis fier de mes filles qui ont montré du caractère et une mentalité exemplaire. On a été tout proche d’un match nul, mais le ballon n’a pas roulé pour nous. Nous gardons la tête haute face à cette belle équipe. On se concentre sur le prochain match qui est Oudler, nous devons reprendre notre jeu en main et montrer la même mentalité", indique-t-il.

Au programme ce week-end: Oudler – Bellevaux, EJ Fléron – Aywaille, Sart – Aubel, Cointe – Braives, La Calamine – Herve, Elsaute – Manhay.