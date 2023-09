Pour son entrée en matière, le Bolland d’Éric Franssen a été vaincu 0-12 par Chênée. Un score forcé mais pas si étonnant, puisque les Liégeoises possèdent dans leur noyau des anciennes joueuses, notamment, de la troisième équipe du Standard. Sauf énorme suprise, le titre ne devrait pas leur échapper. Cette fois, les buteuses ont été Pauline Taquet (6x), Elodie Moens, Kamilla Khelfoun, Solene Herin, Romane Baijot, Sarah Arabia ainsi que Tiffany Malherbe.

De son côté, Cointe B poursuit son sans-faute (neuf sur neuf) grâce à son 11-0 planté contre Glons, via Catherine Maio (4x), Léa Ghelfi, Celya Majewski, Flora Gambino, Nahel Haddouchi, Nohemie Mingiedi et Adelia Lejeune.

Au programme ce week-end: Chênée – Pierreuse, Glons – Blegny, Sart Tilman B – Bolland, Ej Fléron B – Cointe B.

Provinciale 2C

Bellevaux B a décroché ses premières unités en s’imposant 2-0 dans le derby ardennais face à Waimes Faymonville. Lucie Daco et Amalia Pereira ont secoué les filets de Jessica Servais.

Pour sa part, Xhoffraix, deuxième l’an passé, a confirmé sa victoire inaugurale en gagnant pour la deuxième semaine consécutive. Cette fois à La Calamine B, 0-3 (buts de Cathleen Keller, Caroline Muller et Sophia Heck). "Avec bonne possession de balle en notre faveur, nous avons pu faire la différence contre une équipe bien organisée défensivement", commente le délégué Julien Beco.

Franchimont est toujours leader (avec une voire deux rencontres jouées en plus que beaucoup d’adversaires) suite à son 5-1 devant l’ AS Eupen (où Liana Gyet a scoré). "Nous avons joué contre une belle équipe d’Eupen", assure le T1 Vincent Lambion, qui a pu compter sur les réalisations de Clea Nontanovanh (4x) et Caterina rosciglione. "Malgré deux penaltys ratés et au moins trois frappes sur le montant, nous avons su émerger."

Sart B n’a pas eu l’occasion de jouer car Chênée B a déclaré forfait.

Au programme ce week-end: Xhoffraix – Franchimont, AS Eupen – Bellevaux B, Andrimont – La Calamine B, Sart B – Spa, FC Eupen – Chênée B.