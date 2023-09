"Difficile de dire quand je reviendrai… mais ce sera long", prévoit Lucas Piron (Raeren-Eynatten)

Une visite chez son médecin l’envoie vers une IRM, laquelle confirme les craintes: rupture des ligaments croisés. "En plus, un chirurgien a relevé que mon ligament intérieur est pété aussi (sic): avant de me faire opérer des croisés, je dois attendre que ce dernier se rétablisse, seul." Son passage sur le billard est ainsi programmé au 21 novembre prochain.

Déjà touché aux ligaments croisés voici quatre ans (au genou droit), Lucas Piron sait que sa saison "est finie", lui qui avait à l’époque mis "sept à huit mois" avant de rejouer. "C’est difficile de dire quand je reviendrai… mais ce sera long. Sans doute l’été prochain. Oui, cela me met un coup au moral: faire toute la préparation pour se blesser à la moitié du premier match… J’espère que ça ne m’arrivera plus. Comme je suis encore jeune (NDLR: 22 ans) , ça ne me décourage pas, j’ai envie de continuer le foot." À Raeren-Eynatten ou ailleurs ? Lucas Piron n’est pas lié aux Germanophones au-delà de 2023-2024. "Je verrai bien, c’est encore loin."

"Ce sont des potes"

Ce championnat de D3B ACFF, l’ancien de Hamoir (en équipe première), Eupen et Elsaute (chez les jeunes) compte le suivre au plus près malgré tout. "Je vais venir les voir dès que je peux, parfois même le jeudi soir (sourire). Dans le groupe, ce sont des potes. Je pense qu’ils vont jouer le top 3, au minimum."