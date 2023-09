Cauchemar pour Prés-Javais, Celtic Aubel et HDKP Herve démarrent bien, petite déception pour Essalem Verviers

Vendredi dernier, HDKP Team Herve démarrait son championnat par un déplacement à Schreder Ans. Une première réussie pour les Herviens, qui se sont imposés 3-5 grâce à un doublé de Ludwig Leclercq et des réalisations de Rahil Mazzouze, David Smets et Anthony Niro. Ce dernier l’assure: "C’était un match complet de notre part. On a eu du mal à rentrer dans la partie, nous étions menés 1-0 après 8 minutes. Nous avons réussi à égaliser rapidement et avons ensuite eu la mainmise sur la partie. En 2e période, on a fait preuve de réalisme pour, au final, l’emporter méritoirement". Ce vendredi, HDKP reçoit Spurs Vaux à Soumagne, un gros calibre de la P1 qui leur avait infligé deux défaites lors de la saison dernière.