Un départ sur un terrain glissant

Plusieurs saisons déjà que le BC Verviers se cherche un second souffle. Au niveau de son équipe fanion en tout cas. Arrivée en TDM2, elle a enchaîné une relégation en R1 et une autre qui l’a conduite en R2. Plus le droit à l’erreur cette fois, il faut performer. Ce fut le cas lors de la première sortie de championnat ce samedi avec un succès sur Ixelles. Un départ prometteur dans les chiffres et dans l’envie affichée, il reste du boulot pour soigner la manière.