Le Verviétois Jeffrey Rentmeister a-t-il trouvé son port d’attache? "Bonheur et équilibre..."

"J’ai travaillé avec acharnement et j’ai fait de nombreuses concessions pour gagner ma place au soleil. Après six belles saisons, j’ai pris la direction de Beveren où j’ai pu me mettre en valeur au point d’attirer l’attention du KV Malines, une valeur sûre du football belge" se souvient "Jef".

Reniant la parole donnée, le président waeslandien s’opposa à ce transfert et il provoqua la colère d’un homme profondément blessé en son for intérieur.

"J’étais encore jeune et je suis parti en vrille en ne me présentant plus aux entraînements alors qu’il me restait un an de contrat. Avec le recul, c’est sans aucun doute le plus grand regret de ma carrière".

C’est à Dudelange, au sein de l’élite luxembourgeoise, que le défenseur rebondira pour écrire les plus belles lignes de son palmarès.

Le championnat, la coupe et l’Europe

Retrouvant Marc Grosjean qu’il avait connu à la fin de son aventure eupenoise, Jeffrey Rentmeister allait décrocher un titre de champion, une coupe nationale et vivre de belles soirées européennes.

"Je suis toujours régulièrement en contact avec cet entraîneur qui, au même titre que Denis Van Wijk, constitue pour moi une véritable référence."

C’est avec le coach néerlandais, à Westerlo, qu’il fut ensuite sacré en deuxième division avant de prendre la route de Blackpool.

"L’Angleterre reste un souvenir mémorable en ce qui concerne l’ambiance dans les stades, l’atmosphère entourant le monde du foot et l’éducation sportive. Toutes proportions gardées, c’est la même philosophie que nous voudrions inculquer ici, à Rochefort."

De saines ambitions

Après plusieurs escales au White Star, à Seraing, Hasselt, Tessenderlo et Sprimont, c’est donc en terre namuroise que le Verviétois a jeté l’ancre pour entamer sa reconversion. Le joueur est rapidement devenu le directeur technique des Marcassins et le bras droit de Nicolas Lhoist, l’homme fort du Parc des Roches. Aujourd’hui, il cumule cette fonction avec celle d’un entraîneur à succès, épaulé par une vieille connaissance en la personne de Philippe Caserini.

"À Rochefort, j’occupe un poste qui me correspond parfaitement en collaboration avec un président extraordinaire dont je partage toutes les valeurs. Ensemble, nous voulons atteindre notre objectif et amener le club en division 1B".

Si son parcours n’a pas toujours été un long fleuve tranquille, Jeffrey Rentmeister apparaît désormais plus apaisé dans un environnement rochefortois où il peut s’épanouir en respectant toutes ses convictions.

"J’ai trouvé un bonheur et un équilibre qui offrent des perspectives sur le plan sportif sans jamais négliger la facette humaine. Ça n’a pas toujours été le cas durant ma carrière, c’est le moins que l’on puisse dire…"

À l’approche de quarantaine, papa d’une petite fille de quatre ans, le Verviétois profite pleinement de la vie après bien bourlingué dans l’impitoyable monde du ballon rond.