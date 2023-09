Hockey: Verviers lance idéalement sa saison en D2

Après avoir rapidement marqué, les Béliers ont quelque peu relâché leur emprise sur le jeu au cours d’un deuxième quart-temps peu prolifique. "Il y a eu un relâchement, confirme Damien Leruth, avant d’en expliquer les raisons. On a marqué trop vite, il faisait très chaud et… il y avait eu un gros mariage la veille d’une ancienne joueuse du club", sourit-il. "Mais le coach a resserré les boulons au repos et le groupe a bien réagi."

En effet, quelques instants plus tard, Léopold Langen plantait le 4-0. Dix minutes plus tard, Corentin Gevers venait ponctuer une belle phase de jeu initiée par les jeunes Max Reul et Clément de Spa pour sceller le score à 5-0. Grâce à ce premier succès, voilà les hommes de Michiel Stap idéalement lancés pour leur saison. "La préparation a été très bonne, mais on avait peur de devoir se passer de quatre joueurs à cause de blessures diverses", souligne le manager de l’équipe première. "Finalement, même si Diego Jacques (main) et Vincent Leruth (mollet) n’ont pas encore repris, Martin et Louis Lejeune ont su tenir leur place", explique-t-il avant de rappeler les ambitions de cette deuxième saison consécutive en D2. "On vise le Top 4, tout en sachant qu’il y a eu quatre équipes descendant de D1 qui se sont en plus renforcées. Le niveau sera plus relevé et nous ne serons plus les outsiders, on sera attendu."

Ce dimanche (15h), Verviers se déplace chez le voisin, Embourg, pour confirmer son bon premier résultat de la saison.

Les dames ont "bien résisté"

Quant à l’équipe première des dames, pour rappel montée en D2, elle a été battue (1-5) par le Baudouin dimanche. "L’apprentissage est difficile, mais elles ont offert une belle résistance. En jouant au même niveau, elles feront des résultats contre des équipes dites plus accessibles", encourage Damien Leruth.

Verviers 5 – Baudouin 0

Buts: A. Maréchal (1-0, 1re) V. Herzog (2-0, 10e) C. Gevers (3-0, 15e) L. Langen sur PC (4-0, 57e) C. Gevers (5-0, 67e).