Futsal: la RUCV de retour, le Celtic Visé battu en D1 RBFA

C’est la rentrée pour le futsal régional. Et si nos clubs de la Ligue (ABFS et LFFS) sont les plus médiatisés, on n’oublie pas non plus que les amateurs du ballon semi-rebond se retrouvent aussi à la RUCV. Les championnats corporatifs verviétois de football en salle ont démarré depuis ce 4 septembre dans les différents halls de la région.