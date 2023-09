François Haugustaine en est persuadé: "Tout finira par s’enchaîner" à Sart B

"Avant tout, je connaissais leurs qualités et je savais qu’ils savaient jouer au foot, explique l’entraîneur sartois Bruno Herman. Ce sont deux gars expérimentés et qui ont déjà évolué à des niveaux plus élevés que le nôtre. Roberto a toujours un mot positif à la fin des matches tandis que François évolue au dans la ligne médiane et fait profiter toute l’équipe de sa vision du jeu. Dimanche, pour notre égalisation, c’est Guccio qui s’arrache pour servir Haugustaine qui conclut, c’est un but à l’expérience."

Après des passages à Jehanster, Ster, Stavelot, Butgenbach, Olne, Franchimont et Spa la saison dernière, François Haugustaine a rejoint Sart B.

"Ce match était un peu particulier pour moi, même si leur noyau a beaucoup changé et qu’il ne reste que trois ou quatre joueurs avec qui j’ai évolué, avoue"Frans". J’ai avant tout opté pour Sart B pour me rapprocher de chez moi. C’est un club sérieux avec des ambitions et de belles infrastructures. Encadrer les jeunes est aussi un rôle qui me plait, j’aime apporter mon expérience aux jeunes Sartois."

Si Sart B veut vivre une saison plus calme que la dernière, il va falloir améliorer les résultats. Car si les prestations sont souvent bonnes, notamment face aux grosses, la première victoire se fait toujours attendre.

"Nous galvaudons beaucoup trop d’occasions, nous manquons clairement d’efficacité face au but, reconnaît le médian sartois. Dans le contenu, ce qu’on propose n’est pourtant pas mal du tout mais nous n’amenons pas encore assez de ballons devant le but adverse. Quand cela va commencer à rentrer, je suis persuadé que tout finira par s’enchaîner. On finira par empiler les buts et on pourra viser la colonne de gauche."