Cinq joueurs d’Eupen avec leur équipe nationale respective: attention aux blessures

Cinq Eupenois louperont la majeure partie des séances pour une bonne raison: ils sont appelés par leur équipe nationale.

Ainsi, Alfred Finnbogason et Victor Palsson font partie de la sélection de l’équipe nationale d’Islande pour les prochains matchs de qualification pour le championnat d’Europe 2024, le 8 septembre au Luxembourg et le 11 septembre à Reykjavik contre la Bosnie. Si Palsson semble bien en jambes et fait déjà du bien à l’arrière-garde eupenoise, on en attend plus de Finnbogason, propulsé titulaire au détriment d’un Charles-Cook qui avait pourtant réussi son début de saison.

Du côté des gardiens, Abdul Manaf Nurudeen se préparera aux rencontres internationales contre la République centrafricaine (7 septembre) ainsi que contre le Liberia (12 septembre) avec l’équipe nationale du Ghana. L’imprévisible gardien de but est désormais n°2 depuis l’arrivée d’un Gabriel Slonina qui s’est troué sur l’unique but du match, à Malines. L’Américain n’a d’ailleurs pas été appelé par les États-Unis en cette fenêtre de matches internationaux.

Autre gardien de but sous contrat à Eupen mais qui n’entre pas en ligne de compte pour l’instant: Garisonne Innocent a été sélectionné par l’entraîneur national d’Haïti pour les matchs internationaux dans le cadre de la Ligue des Nations de la CONCACAF, le 8 septembre contre Cuba et le 12 septembre contre la Jamaïque. Du temps de jeu pour l’ex-portier du PSG qui peine à franchir un cap au Kehrweg ?

Enfin, le jeune Lorenzo Youndje, que l’on a vu pendant la préparation estivale avec le noyau A, a été convoqué par la Fédération belge de football pour le stage de l’équipe nationale des moins de 18 ans qui se déroulera du 5 au 11 septembre au Maroc. Une joute amicale contre l’équipe nationale U18 du Maroc est notamment au programme.

"L’AS Eupen souhaite à ses joueurs internationaux beaucoup de succès avec leurs équipes nationales" indique le club via communiqué. Dans les faits, il faut surtout espérer que personne ne revienne blessé. Car, on le sait: le noyau d’Eupen n’est pas très large.