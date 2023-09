Match avancé

Le déplacement de la seconde équipe calaminoise à Saive a été avancé à ce samedi soir à 20h.

Renforts à Aubel B…

Pour le déplacement à Warsage de ce dimanche, les troupes du coach aubelois David Malta récupéraient deux joueurs de P1. En effet, Simon Dohogne et William Lennertz étaient de la partie.

… et à La Calamine B

Pour la réception de Battice, c’est le virevoltant Aristode Lufuankenda qui est monté au jeu à la pause. Habitué de la D2 calaminoise, ce dernier remontait sur un terrain après près de cinq mois d’absence.

Provinciale 2C

Aksu se réveille

Muet depuis l’entame du championnat, le meilleur buteur de la saison passée a enfin débloqué son compteur personnel. Et de quelle manière ! En scorant à quatre reprises contre Franchimont (7-3), il a même fait passer le triplé de son opposant Maquinay au second plan.

"Ne cherchez plus le futur champion !"

"On annonce une série serrée mais, pour moi, Weywertz va la dominer. C’est vraiment très fort", estime le mentor rechtois Jérôme Stark. "Si leurs jeunes gardent les pieds sur terre, et là je fais confiance à leur entraîneur Steve Paquay, je ne vois pas qui pourrait les priver du titre. Je le félicite d’ailleurs pour son excellent travail."

Du côté de ce dernier, la prudence est plus que jamais de mise: "12 sur 12, c’est presque un peu trop. On doit se méfier car le piège est de tomber dans l’euphorie et la facilité."

Emmels répond sur le terrain

Lors de la présentation des séries dans notre "Supplément foot", on se mouille en citant deux équipes qui surprendront et deux qui décevront. Emmels faisant partie de ces dernières, le mentor Thierry Bury, sur le ton de l’humour bien sûr, n’a pas hésité à nous taquiner quelque peu: "Huit points sur douze, pas mal pour une équipe annoncée dans les déceptions de la saison !"

Une arrivée à Trois-Ponts

Andy Delrez, l’ancien défenseur de Stavelot B, a rejoint les rangs de Trois-Ponts en cette fin de mercato.

Gabriel De Luca pas content

"J’ai été très déçu d’être accueilli à Sprimont dans ces conditions. Le terrain n’était pas tondu et les lignes pas tracées. C’est vraiment dommage car, avec deux équipes joueuses, on aurait pu voir un beau match de football", dixit le mentor du Stade Verviétois B.

Provinciale 3C

Direction les urgences

Le joueur de La Minerie B Maxence Deflandre et le Lambermontois Tarik Moukrime ont tous les deux été blessés au genou (l’ambulance a même été appelée pour Moukrime). Les entraîneurs craignent pour les ligaments croisés. Passé lui aussi par les urgences après avoir été touché au torse, le capitaine pepin Jason Lecloux a des côtes froissées.

Deux bijoux pour 3 points

Si La Minerie B a engrangé sa première victoire cette saison, elle le doit en partie au triplé de Ludwig Leclercq venu reprendre du temps de jeu avec l’équipe B.

Provinciale 3D

Amicaux

Ce mardi à 20 heures, Lontzen se rendra à Butgenbach pour un match amical. A 19h30, Goé recevra l’Entente Pepine.

Deux transferts

La semaine dernière, Elsenborn a affilié Daouda Diallo. Ce dernier évoluait déjà à Elsenborn il y a deux ans mais avait tout stoppé suite à une grave blessure au genou. Dans le même temps, Jalhay a signé le gardien Renaud Collette qui avait quitté Welkenraedt il y a quelques semaines.

Super-sub elsautois

Le jeune Lucas Michel (2006) est monté au jeu en fin de match à Oudler et a inscrit le but du 1-3 en faveur d’Elsaute B. Il avait déjà réalisé la même chose lors du premier match face à Sart B.

Un Saint-Vith très local

Privé de Mulkin, Frère et Schumacher, Saint-Vith avait 7 joueurs du cru dans son équipe de base et a même terminé la rencontre avec 9 éléments du club.

Gauthy avec Sart B

Lorcan Gauthy évolue pour le moment avec la deuxième équipe sartoise afin d’y prendre du temps de jeu. Dimanche, il a dû quitter la pelouse prématurément à cause d’une douleur à la plante du pied.

Trois retours à Bullange

Le vacancier Maxime Garroy sera de retour pour le prochain déplacement à Goé. Cédric Demaele et Maxime Grandjean pourraient également être de la partie.

Forthomme suspendu

Après quatre journées, le Hombourgeois Martin Forthomme a déjà écopé de trois cartes jaunes et sera suspendu lors du match face à Walhorn.

Petit sur la touche

L’Eupenois Luca Petit, blessé à la cuisse, n’a pas participé au partage des siens face aux Hautes Fagnes. S.P.

Provinciale 4F

Antoine Brandt de retour

En vacances la semaine passée, Antoine Brandt réintègrera le noyau de Trois-Frontières B dimanche.

Plusieurs retours à Olne B

À la suite de blessures diverses, soulignons les retours de Paulo Eda, William Peduzy et Tom Beckers au sein du groupe olnois.

Souper à Soiron

Dans le but de renforcer les liens au sein du club, Soiron profitera de son "bye" dimanche pour organiser un souper dans ses installations.

Opération pour Martin Sastre

Coup dur pour Thomas Wydooghe, l’entraîneur de Cornesse B, qui va devoir se passer de Martin Sastre pendant plusieurs semaines. Le joueur doit subir une intervention chirurgicale au poignet, ce qui va l’écarter des terrains pendant une longue période.

Mariage en vue à Charneux

Heureux et fier, Guillaume Luclusen a annoncé au groupe charneutois que sa demande en mariage avait été acceptée par sa désormais future épouse.

Deux retours pour un départ à Pepinster B

Maxime Fassin et Robin Wallon rentrent de vacances alors que Léon Godefroid part en manœuvre militaire pendant trois semaines.

Provinciale 4G

Marc Lekeu absent 2 semaines

Le coach de l’Entente Stembertoise part deux semaines en Allemagne à Bergen pour des exercices dans le cadre de sa profession de militaire. "Xavier Bouche va assurer l’intérim mais je suivrai au loin les entrainements et les matchs", sourit-il.

Charneux B sans gardien

La semaine passée, Cédric Heusschen a perdu ses deux gardiens. "Roméo Débéni s’est blessé à l’entraînement jeudi et Xavier Colette s’est blessé au match des U21 samedi. Il a eu un coup à la nuque. Il a besoin d’un peu de repos. C’est une commotion. J’ai dû faire appel à Jonathan Beuvens pour combler les cages."

Baelen récupère quatre joueurs

Geoffrey Foguenne va voir son effectif se renforcer avec le retour de quatre joueurs cette semaine. Régis Lodonou revient d’un mois de vacances. Jonathan Juchtmans revient d’une blessure qui datait du début de la préparation. Maxime Pelzer revient d’un match de suspension et Cyril Van der Weide revient lui aussi de vacances.