Les points du week-end

Aubel: Scheffer 3, Ernst 2, Temsamani 1

Malmedy: Crosset 3, Samray 2, Cassoth 1

FC Eupen: Schins 3, Vanaschen 2, Rombach 1

Sart: Léonard 3, Heindrichs 2, Meessen 1

Stavelot: Colin 3, Brissinck 2, Nemes 1

Ster-Francorchamps: Gilis 3, Karatas 2, Raskin 1

Hombourg: Schnackers 3, Halleux 2, Bartholomé 1

Classement

9 points: S. Gilis (Ster-Francorchamps)

6 points: F. Samray (Malmedy), T. Schnackers (Hombourg)

5 points: M. Sow (Ster-Francorchamps), Y. Charef (Aubel), Z. Mennicken (FC Eupen), E. Evrard (Sart), A. Crosset (Malmedy), D. Vanaschen (FC Eupen)

4 points: D. Meunier (Hombourg), O. Meyers (Aubel), A. Krafft (FC Eupen), T. Scheffer (Aubel), A. Cassoth (Malmedy)

3 points: A. Pelzer (FC Eupen), J. Colin (Sart), J. Troch (Stavelot), Y. Tamma (Hombourg), D. Rauw (Malmedy), J. Bong (FC Eupen), J. Grosjean (Sart), A. Kalac (Stavelot), R. Denis (Malmedy), R. Schins (FC Eupen), T. Léonard (Sart), Ch. Meessen (Sart), F. Colin (Stavelot)

2 points: A. Dufour (Sart), M. Lukoki (Stavelot), H. Simon (Malmedy), A. Domken (Ster-Francorchamps), X. Stassen (Hombourg), K. Crisigiovanni (Aubel), G. Spéder (Sart), T. Thelen (Ster-Francorchamps), F. Ernst (Aubel), L. Heindrichs (Sart), C. Brissinck (Stavelot), F. Karatas (Ster-Francorchamps), T. Halleux (Hombourg)

1 point: L. Le Bohec (Malmedy), J. Thys (Stavelot), F. Lambrechts (Ster-Francorchamps), F. Offerman (Sart), B. Delhez (Ster-Francorchamps), J. Restiglian (Ster-Francorchamps), F. Temsamani (Aubel), P. Rombach (FC Eupen), N. Nemes (Stavelot), L. Raskin (Ster-Francorchamps), M. Bartholomé (Hombourg)

Buteurs

6 buts: A. Crosset (Malmedy)

4 buts: M. Sow (Ster-Francorchamps), D. Lambrecth (Flémalle), T. Turco (Beaufays)

3 buts: A. Krafft (FC Eupen), S. Jamart (Hannut), M. Julin (Geer), T. Bauwens (Hombourg)

2 buts: B. Scopel (Flémalle), J. Troch (Stavelot), I. El Ghoulbzouri (Tilff), D. Rauw (Malmedy), M. Schwontzen (Malmedy), A. Latifou (Flémalle), T. Beaupain (Fize), R. Cavallaro (Trooz), J. Bong (FC Eupen), L. Charlier (Hannut), M. Wets (Hombourg), D. Beltrame (UCE Liège), D. Velegan (Geer), T. Thelen (Ster-Francorchamps), A. Domken (Ster-Francorchamps), M. El Farsi (Tilff), G. Pasteels (Geer)

1 but: M. Gillet (Stavelot), L. Loyaerts (Hannut), T. Louis (Hannut), V. Vigil Bayo (Geer), A. Dufour (Sart), E. Evrard (Sart), C. Meessen (Sart), F. Karatas (Ster-Francorchamps), Y. Tamma (Hombourg), M. Mottoulle (Beaufays), D. Meunier (Hombourg), S. Georges (Geer), M. Bartholome (Hombourg), L. Habrand (Melen), T. Namotte (UCE Liège), S. Duchnik (Tilff), T. Stancher (Trooz), D. Vanaschen (FC Eupen), G. Kudura (FC Eupen), P. Haleng (Beaufays), N. Nijhof (Malmedy), F. Offerman (Sart), A. Geuns (Hannut), N. Henrot (Fize), T. Denoël (Hombourg), T. Henquet (Geer), T. Bultot (Ster-Francorchamps), S. Gilis (Ster-Francorchamps), L. Choupo (Tilff), F. Samray (Malmedy), N. Nemes (Stavelot), J. Crespin (UCE Liège), O. Keller (Sart), T. Deffet (Trooz)

Provinciale 2B

Les points du week-end

Aubel B: Finck 3, Denis 2, Philippens 1.

Battice: D. Smet 3, Ciammaglichella 2, Rexhepi 1.

Herve: Ceccano 3, Bonaventure 2, Limbourg 1.

La Calamine B: Gerits 3, Kever 2, Mkumu 1.

Espoir Minerois: Ballois 3, Van Melsen 2, Debante 1.

Olne: Simonis 3, Noël 2, D. De Zorzi.

Trois Frontières: Renardy 3, Cornet 2, Franck 1.

Welkenraedt: Quodbach 3, N. Carlier 2, Roggemans 1.

Classement

8 points: N. Charlier (Welkenraedt).

7 points: Ramirez (Battice).

6 points: Frugarbosi (La Calamine B), Gerits (La Calamine B), Van Melsen (Espoir Minerois).

5 points: Ceccano (Herve), Hungs (Herve), Piparo (Trois Frontières), Renardy (Trois Frontières), Winandts (Battice).

4 points: Ballois (Espoir Minerois), Noël (Olne), Quodbach (Welkenraedt).

3 points: Amory (Herve), Bemelmans (Espoir Minerois), Closset (Herve), Colling (Espoir Minerois), Debante (Espoir Minerois), Duthoo (Aubel B), Finck (Aubel B), Krauth (Trois Frontières), Launoy (Welkenraedt), Legros (Olne), Lenaerts (Aubel B), Lentz (Olne), Lo Presti (La Calamine B), Noens (Trois Frontières), Reale (Espoir Minerois), Simonis (Olne), D. Smet (Battice), Spits (Aubel B), Tossings (Welkenraedt).

2 points: Blezer (La Calamine B), Bonaventure (Herve), Bonaventure (Olne), Burguet (Trois Frontières), C. Charlier (Welkenraedt), Ciammaglichella (Battice), Cornet (Trois Frontières), Degueldre (La Calamine B), Denis (Aubel B), Diafaria (Aubel B), Douhard (Herve), Janssen (Battice), Kabangu (Battice), Kever (La Calamine B), Labyad (Battice), Masset (Trois-Frontières), Scherpereel (Welkenraedt), Schmitz (Aubel B), Tecqmenne (Olne), Tricha (Aubel B).

1 point: Ameur (Aubel B), Bressani (Herve), De La Cruz (Herve), C. Dejalle (Aubel B), D. De Zorzi (Olne), Duthoo (La Calamine B), Errens (La Calamine B), Franck (Trois Frontières), J. Gaillard (Espoir Minerois), Lennertz (Welkenraedt), Limbourg (Herve), Mkumu (La Calamine B), Naftaniel (Trois Frontières), Philippens (Aubel B), Plom (Espoir Minerois), Rexhepi (Battice), Roggemans (Welkenraedt), Verhulst (Herve), Xhonneux (Aubel B).

Provinciale 2C

Les points du week-end

Amblève: aucun.

Andrimont: Nélissen 1.

Butgenbach: Theisen 3, Kohnen 2, Y. Jost 1.

Emmels: Aksu 3, R. Farssi 2, S. Farssi 1.

Franchimont: Maquinay 3, Henrion 2, El Kalloubi 1.

Heusy: Benaets 3, Chauveheid 2, R. Lejeune 1.

Honsfeld: Zinoune 3, Ben Sellam 2, Lancohr 1.

Lamb.-Rechain: Nagui 3, Aithaid 2, Nsangou 1.

Recht: Lejeune 3, Bastin 2, Michel 1.

Rocherath: J. Ganser 3, Dell 2, Lambertz 1.

Stade Verviétois B: Mamoudou 3, O. Camara 2, Diallo 1.

Trois-Ponts: Denis 3, Bertrand 2, Albert 1.

Weywertz: Hagemann 3, Bungart 2, Hanf 1.

Classement

10 points: Bertrand (T-Ponts).

9 points: Ekissi (Amblève).

8 points: Dumont (Rechain-Lamb.), Njikam Nsangou (Rechain-Lamb.).

7 points: Lejeune (Recht), Bungart (Weywertz).

6 points: Roemans (Emmels), Henrion (Franchimont), Van Acker (Heusy), A. Henkes (Honsfeld), Heindrichs (Recht), Mamoudou (St. Verviétois), Jacob (T-Ponts).

5 points: T. Jost (Butgenbach), Maquinay (Franchimont), Benaets (Heusy), Kaulmann (Honsfeld), Zinoune (Honsfeld), J. Ganser (Rocherath), Mo. Camara (St. Verviétois).

4 points: Malaise (Andrimont), R. Farssi (Emmels), S. Farssi (Emmels), Kivanda (Franchimont), R. Vicqueray (Franchimont), R. Lejeune (Heusy), Bastin (Recht), Perazzelli (St. Verviétois), Hagemann (Weywertz), Hanf (Weywertz).

Buteurs

5 buts: Maquinay (Franchimont), R. Lejeune (Heusy), Hanf (Weywertz).

4 buts: Aksu (Emmels), Gallina (Ferrières), G. Crits (Rechain-Lamb.), Max.Heinen (Weywertz).

3 buts: R. Farssi (Emmels), Zinoune (Honsfeld), Bongard (Rocherath), Mo. Camara (St. Verviétois).

2 buts: Ekissi (Amblève), Lemaire (Amblève), Duran (Andrimont), Kambembo (Andrimont), Farssi (Emmels), Bouchibti (Ferrières), Soumahoro (Ferrières), Ben Sellam (Honsfeld), Lanckohr (Honsfeld), Fyon (Rechain-Lamb.), Geelen (Recht), Heindrichs (Recht), Nito (Recht), Ngieme Nganampwa, Hashimi (St. Verviétois), Elsen (Weywertz), Gennen (Weywertz), Carvalho (Xhoris), Clemens (Xhoris), T. Lognoul (Xhoris).

Provinciale 3D

Les points du week-end

Bullange: Lemaire 3, M. Mollers 2, Pirlet 1.

Elsaute B: Breuer 3, D’Acquisto 2, Gutkin 1.

Elsenborn: Y. Heinen 3, T. Mackels 2, Kistemann 1.

FC Eupen B: Nzuzi 3, M. Kauth 2, Becirovic 1.

Goé: J. Lepaon 3, Halkin 2, Simon 1.

Hautes Fagnes: Nizet 3, Cammarata 2, D. Jacquemotte 1.

Hombourg B: Das 3, Schoonbroodt 2, Frisée 1.

Jalhay: Dessaucy 3, T. Sutera 2, Beaujean 1.

Lontzen: Antonio 3, Emonts-Gast 2, Mauel 1.

Oudler: Kohnen 3, Pint 2, Meyer 1.

Saint-Vith: Raxhon 3, Urfels 2, Schoonbroodt 1.

Sart B: Custinne 3, A. Bruyère 2, Pirnay 1.

Spa: Letiexhe 3, Sedici 2, Bechoux 1.

Waimes-Faymonville: Thunus 3, Mollers 2, Monie 1.

Walhorn: Vanaschen 3, Kessler 2, Willems 1.

Xhoffraix: Wyaime 3, Drouguet 2, Pierry 1.

Classement

11 points: Y. Heinen (Elsenborn).

9 points: T. Mackels (Elsenborn).

8 points: Pint (Oudler).

7 points: Meyer (Oudler), Mollers (Waimes-Faymonville), Drouguet (Xhoffraix).

6 points: Lemaire (Bullange), Nzuzi et Weinberg (FC Eupen B), Nizet (Hautes Fagnes), Raxhon (Saint-Vith), Marino (Spa), Monie (Waimes-Faymonville).

5 points: Defawes (Elsautes B), Janssen et M. Schyns (Goé), Dessaucy et T. Sutera (Jalhay), Antonio et Paasch (Lontzen), A. Bruyère (Sart B), Kessler (Walhorn).

4 points: M. Mollers (Bullange), D’Acquisto et Fryns (Elsaute B), Bonni et Petit (FC Eupen B), Rogister et Urfels (Saint-Vith), Pirnay (Sart B), Sedici (Spa), Aussems, Vanaschen et Willems (Walhorn).

3 points: N. Mollers (Bullange), Breuer et Di Nicola (Elsautes B), J. Lepaon et Schartz (Goé), Cammarata et Zanzen (Hautes Fagnes), Bartholomé, Das, Degueldre, Doelen et Hendriks (Hombourg B), Archambeau, Mertens (Jalhay), Emonts-Gast, Quandt et T. Strumphler (Lontzen), Kohnen (Oudler), Custinne et Deldime (Sart B), Letiexhe (Spa), Thunus et T. Van de Sande (Waimes-Faymonville), Poth (Walhorn), L. Bernard, Van Swieten et Wyaime (Xhoffraix).

Buteurs

5 buts: Rogister (Saint-Vith).

4 buts: Di Nicola (Elsaute B), P. Renkens (Hombourg B).

3 buts: Lejeune (Elsaute B), Y. Heinen (Elsenborn), Coumont et Pint (Oudler), T. Van de Sande (Waimes-Faymonville), Kessler (Walhorn), Martin (Xhoffraix).

2 buts: Michel et Wirtzfeld (Elsaute B), Kistemann, Scholl et Wattler (Elsenborn), Nzuzi (FC Eupen B), H. Theysgens (Hautes Fagnes), Dessaucy (Jalhay), T. Strumphler (Lontzen), Meyer et Michaeli (Oudler), M. Bruyère (Sart B), Parotte (Spa), Doucene et Mollers (Waimes-Faymonville), Aussems, Laschet, Musovic et Willems (Walhorn), Drouguet et Van Swieten (Xhoffraix).

Provinciale 4F

Les points du week-end

Battice B : L. Vanderstraeten 3,P. Fortemps 2, N. Charlier 1.

Bolland B : J. Roufart 3, T. Collin 2, Th. Ledain 1.

Charneux : J. Simonis 3, M. Scheffer 2,S. Charbon 1.

Cornesse B : S. Deflandre 3, R. Eroufosse 2, L. Dupont 1.

Entente Pepine B : F. Houyon 3, L. Ehlen 2, G. Bebronne 1.

Herve B : M. Vervier 3, T. Bertrand 2,S. Klein 1.

Olne B : J. Jamin 3, G. Franchimont 2,G. Cannella 1.

Soiron : X. Quickels 3, I. Onder 2,M. Godart 1.

Trois-Frontières B : V. Naftaniel 3, N. Delnoy 2, G. Reynertz 1.

Welkenraedt B : T. Genis 3, R. Schmuck 2, C. Gueorguin 1.

Classement

8 points: F. Houyon (Entente Pepine B), Y. Gretry (Olne B), T. Bouhy (Soiron)

6 points : M. Vervier (Herve B)

5 points: L. Schoonbroodt (Battice B), Fortemps (Battice B), Ch. Delville (Soiron), N. Delnoy (Trois-Frontières B)

4 points : N. Blanchy (Herve B), T. Bertrand (Herve B), M. Mouchamps (Entente Pepine B), V. Naftaniel (Trois-Frontières B)

3 points: R. Charlier (Battice B), L. Vanderstraeten (Battice B), M. Lhoest (Bolland B), M. Eelen (Bolland B), J. Roufart (Bolland B), B. Donnay (Cornesse B), T. Deflandre (Cornesse B), S. Deflandre (Cornesse B), U. Royen (Charneux), Müllender (Charneux), S. Charbon (Charneux), Scheffer (Charneux), J. Simonis (Charneux), M. Henon (Entente Pepine B), A. Corman (Entente Pepine B), B. Jacquet (Herve B), P. Dias Gonçalves (Olne B), J. Jamin (Olne B), W. Anton (Soiron), X. Quickels (Soiron), D. Salimou (Trois-Frontières B), J. Rompen (Welkenraedt B), M. Petit (Welkenraedt B), Schreurs (Welkenraedt B), T. Genis (Welkenraedt B).

2 points: G. Fossion (Battice B), R. Haas (Battice B), S. Charlier (Bolland B), S. Habrant (Bolland B), T. Collin (Bolland B), H. Thissen (Cornesse B), K. Rens (Cornesse B), L. Dupont (Cornesse B), R. Eroufosse (Cornesse B), S. Houben (Charneux), J. Bourdon (Herve B), A. Lonneux (Herve B), G. Huysmans (Olne B), M. Volders (Olne B), G. Franchimont (Olne B), D. Rosciglione (Entente Pepine B), L. Ehlen (Entente Pepine B), I. Onder (Soiron), P. Gouem (Trois-Frontières B), T. Sistermann (Trois-Frontières B), N. Antoine (Welkenraedt B), T. Halibaev (Welkenraedt B), Robert (Welkenraedt B), C. Georgin (Welkenraedt B), R. Schmuck (Welkenraedt B).

Provinciale 4G

Les points du week-end

Amblève B: S. Lambertz 3, J. Thome 2, D. Backes 1

Baelen: T. Valle Prado 3, O. Van Deyck 2, B. Caspar 1

Bellevaux-Ligneuville: P. Jacquemin 3, S. Namotte 2, O. Kivrak 1

Charneux B: J. Beuvens 3, R. Halleux 2, M. Cleban 1

Heusy B: J. Nols 3, M. Schollaert 2, P. Kosters 1

Honsfled B: Y. Diederichs 3, J. Schröder 2, T. Gladieux 1

Jalhay B: G. Pottier 3, D. Kaiser 2, S. Rochmans 1

Union Limbourg: P. Leso 3, D. Sabella 2, 1. R. Dobbronz 1

Malmedy B: A. Bucak 3, Y. Kopp 2, N. Laffineur 1.

Spa B: X. Vandenbenden 3, E. Getoar 2, S. Heins 1

Entente Stembertoise: B. Laurent 3, A. Celen 2, A. Ouali 1

Stavelot B: J. Dumont 3, A. Bonjean 2, V. Platiau 1

Ster-Francorchamps B: A. Schulz 3, C. Gillet 2, P. Wangermez 1.

SRU Verviers: NC.

Waimes Faymonville B: R. Sieberath 3, A. Colienne 2, Q. Massat 1

Classement

10 points: A. Bucak (Malmedy B)

9 points: B. Laurent (Entente Stembertoise)

7 points: J. Schröder (Honsfeld B), S. Rochmans (Jalhay B)

6 points: J. Fors (Charneux B), R. Kamasa (Entente Stembertoise),), T. Geron (Spa B). Y. Dederichs (Honsfeld B), A. Colienne (Waimes-Faymonville B)

5 points: A. David (Ster-Francorchamps B), R. Dethier (Malmedy B), J. Teheux (Bellevaux), L. Fassin (Union Limbourg), O. Van Deyck (Baelen), D. Kaiser (Jalhay B), P. Leso (Union limbourg), X. Vandenbenden (Spa B), A. Schulz (Ster-Francorchamps B)

4 points: S. Lejeune (Malmedy B), A. Brühl (Waimes-Faymonville B), A. Hupperets (Jalhay B), A. Massat (Waimes-Faymonville B), J. Picquereau (Bellevaux), S. Lambertz (Amblève B), T. Valle Prado (Baelen), S. Namotte (Bellevaux), O. Kivrak (Bellevaux), P. Kosters (Heusy B), J. Dumont (Stavelot B) R. Sieberath (Waimes-Faymonville B)

3 points: M. Lemaire (Amblève B), M. Genten (Amblève), M. Pirnay (Baelen), B. Spee (Honsfelfd B),, G. Demoulin (Union Limbourg), J. Pahaut (Spa B), T. Bultot (Ster-Francorchamps B), G. Billet (Ster-Francorchamps B), D. Aziz (SRU Verviers), R. Quinta (SRU Verviers), J-B Rauw (Waimes-Faymonville B), C. Even (Amblève B), G. Jamotte (Stavelot B), D. Roufosse (Stavelot B), W. Brica (Baelen), G. Thomas (Heusy B), N. Heinen (SRU Verviers), Z. Akdim (SRU Verviers), V. Mathieu (Union Limbourg), D. Backes (Amblève B), P. Jacquemin (Bellevaux), J. Beuven (Charneux B), J. Nols (Heusy B), G. Pottier (Jalhay B), B.Sabella (union Limbourg), C. GIllet (Ster-Francorchamps B)

Buteurs

6 buts: Grégoire Thomas (Heusy B)

5 buts : Joscha Schröder (Honsfeld B), Lucas Fassin (Union Limbourg)

4 buts : Tom Bultot (Ster-Francorchamps B), Sébastien Rome (Waimes-Faymonville B), Wilfried Brica (Baelen),

3 buts : Mickael Lemaire (Amblève B), Loïc Gilman (Ster-Francorchamps B), Robin Dethier (Malmundaria B), Maxime Blaise (Malmundaria B), Sébastien Rochemans (Jalhay B)

2 buts : Christoph Lemaire (Amblève B), Cédric Even (Amblève B), Theo Heindrich (Malmundaria B), Jerôme Keller (Bellevaux-Ligneuville),

Jordan Picquereau (Bellevaux-Ligneuville), Pierre Jacquemin (Bellevaux-Ligneuville), Mathieu Monville (Bellevaux-Ligneuville), Orhan Kirvak (Bellevaux-Ligneuville), Jérôme Dumont (Stavelot B), Jean-Baptiste Rauw (Waimes-Faymonville B), Mickaël Maréchal (Heusy B), Samuel Lejeune (Heusy B), Ali Bucak (Malmundaria B), Elezaj Getoar (Spa B).