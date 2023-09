Après avoir tourné la page AS Eupen, Dario Oger se veut ambitieux avec le Stade Verviétois: "J’espère réaliser une grande saison"

Monté au jeu à la 60e, le milieu de terrain n’a pas pu éviter la défaite de ses nouvelles couleurs (0-1), mais il a dynamité un secteur offensif verviétois très peu inspiré jusque-là.

"La rencontre était en effet assez fermée, on était bien organisés mais cela se compliquait dans les 30 derniers mètres", analyse le nouvel arrivé qui a bien failli inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs, mais son envoi se voyait finalement repoussé par le poteau adverse.

"Pour une première, je suis satisfait de ma prestation même si mes derniers gestes doivent encore être ajustés. J’ai donné le maximum ce samedi, mais je sais que je peux faire encore beaucoup mieux, il me faudra un peu de temps pour revenir à 100%".

En effet, le Calaminois d’origine pourtant sous contrat jusqu’en 2024 à l’AS Eupen, n’avait plus disputé de rencontre officielle depuis le mois d’octobre 2022.

"Cela m’a fait beaucoup de bien de fouler la pelouse aujourd’hui, j’avais juste envie de prendre du plaisir en jouant au football, cela faisait presque un an que ça ne m’était plus arrivé. Ça fait beaucoup pour un footballeur !"

On l’a bien compris, l’aventure eupenoise ne s’est pas déroulée comme prévu pour le milieu offensif à peine âgé de 21 ans, devenu indésirable au Kehrweg. "Je suis fortement déçu de la façon dont ça s’est terminé mais je préfère ne plus trop en parler car j’ai décidé de tourner la page (NDLR: il nous revient de source interne que le joueur et le club étaient en désaccord, au sujet notamment d’un problème de comportement). Ce qui est sûr, c’est qu’il était temps pour moi de rejoindre un club qui m’accorde de la confiance. Je suis aujourd’hui un joueur du Stade Verviétois et j’espère simplement réaliser une grande saison avec mes nouveaux coéquipiers."