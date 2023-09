Xavier Stassen: "J’ai fait mon job, mes coéquipiers aussi" confie le gardien de Hombourg

Cela fait une éternité que Xavier Stassen défend les buts hombourgeois. "Ça doit être ma quatorzième ou quinzième saison", précise-t-il. À bientôt 34 ans, Xavier a toujours faim de ballon et sa superbe prestation à Trooz (victoire 1-3) l’a encore prouvé. Alors que ses coéquipiers étaient malmenés, il a sorti deux gros arrêts pour les maintenir dans le match. D’abord sur un ballon travaillé de Fuentes, il réalise une superbe parade. "C’est spectaculaire mais ce n’est pas l’arrêt le plus difficile du match, dit-il. Lorsqu’il a ouvert le pied, j’ai eu le temps d’anticiper." On jouait alors la 16e minute et encaisser un but dans un match face à un adversaire costaud n’est jamais de bon augure. C’est pourquoi Stassen allait s’illustrer une deuxième fois, dix minutes plus tard. C’est une tête plongeant de Durtka que le gardien déviait en corner cette fois. "Celui-là, par contre, était plus difficile car le ballon vient très vite mais j’ai eu le réflexe et j’ai pu le dévier du pied."