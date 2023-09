Voici pourquoi le derby entre Herve-Battice et Pepinster n’a pas pu se tenir

Timing et tests physiques des arbitres

"Deux arbitres étaient bien désignés pour diriger ce match, il s’agissait de Jean-Marc Wuidart et Christelle Renaville", explique Renzo Mosciatti, le convocateur des arbitres au niveau des compétitions de régionales. "Malheureusement, un problème de timing a poussé un des deux arbitres à devoir se déconvoquer et il n’a pas été possible de trouver un remplaçant. Il faut dire que les tests physiques ont eu lieu la semaine précédente. Quatre arbitres de régionales l’ont raté et dix autres n’ont pu se présenter à cause de vacances, secondes sessions ou blessures. Ce qui réduit encore fortement les possibilités en ce début de saison. J’ai bien demandé au niveau provincial s’il était possible de trouver une solution. Mais Gregorio Vinci travaille aussi avec un effectif limité d’arbitres et n’a pu me dépanner."

Le cadre n’est pas complet

Un problème récurrent depuis de nombreuses années tant les vocations sont inversement proportionnelles aux disponibilités des arbitres…

"Depuis de nombreuses années et à plusieurs niveaux le cadre n’est pas complet", explique de son côté Alain Geurten, du département arbitrage à l’AWBB.

"Pour fonctionner correctement, il nous faut en arbitres 1,5 fois le nombre d’équipes alignées dans chaque division. Soit pour la R1 qui compte 14 équipes, 21 arbitres à disposition pour assurer la saison."

On est malheureusement loin du compte…