Une "Cafétéria Alex Degrange" à Ensival: un geste en faveur de la prévention

"Ils étaient entre 150 et 200, des amis d’Alex Degrange, des anciens coéquipiers et des proches de la famille lors de la soirée organisée pour l’inauguration de la cafétéria qui porte désormais son nom", explique Christophe Hauglustaine, un des responsables du club de basket d’Ensival. Un bien bel hommage pour ce jeune basketteur disparu tragiquement en 2021 à l’âge de 17 ans. Mais pas seulement… "C’est aussi l’occasion de parler du suicide et de poser un geste de prévention, si l’on peut sauver une vie avec cette action, ce sera gagné pour nous", poursuit Christophe Hauglustaine. "Et ce, même si on a aussi eu des réactions négatives de certaines personnes qui craignent que le coup de projecteur mis sur le geste d’Alex puisse avoir un effet contre-productif. Mais pour en avoir discuté avec les parents, la volonté était réellement de parler de ce fléau et de briser les tabous."