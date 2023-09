Buts: Lemaire (1-0, 16e), Lambertz (2-0, 30e).

Jérémy Bodarwé, le coach de Honsfeld, avait demandé d’avancer ce derby à jeudi soir en raison de son mariage ce samedi. Le désormais jeune marié n’en a pas profité pour s’imposer à Amblève. "On ne peut pas marquer si on n’a pas d’occasions. Amblève est très fort physiquement. La défaite est logique."

Werner Zeimers, son homologue amelois, va plus loin. "3-0 aurait été plus logique. Honsfeld n’a pas eu d’occasions et on a bien maîtrisé le jeu."

Stavelot B 4 – Heusy B 2

Buts: Jamotte (1-0, 30e), Renard (1-1, 46e), Delsaux (2-1, 79e), Bragard (3-1, 84e), El-Asri (3-2, 87e), Dumont (4-2, 90e).

Samedi soir, la pièce est tombée du côté stavelotain dans un duel très serré. "Ce n’était pas notre meilleur match mais on a été solide quand il le fallait. Ce sont trois points très importants", positive Florian Dalleur, le tacticien de Stavelot B.

"On n’a pas su concrétiser nos occasions au début de la deuxième mi-temps. Quand on encaisse quatre buts c’est dur de revendiquer plus", regrette Johan Talmas (Heusy B).

Waimes-Faymonville B 0 – Bellevaux 1

But: Kivrak (0-1, 61e).

Bellevaux s’est imposé dans la douleur ce dimanche pour le derby à Waimes-Faymonville B. "C’était un vrai derby. Les deux équipes étaient engagées. Ce sont nos changements à la mi-temps qui nous permettent de marquer. Ensuite, on a un peu douté mais on s’impose", résume le T1 bellevautois, Éric Van Renterghem. Son confrère Éric Heuse était satisfait de ses hommes. "On a mis en difficulté une équipe du top. On aurait pu accrocher le nul avec un peu plus de concrétisation."

Union Limbourg 1 – Baelen 1

Buts: Demolin, CSC, (0-1, 6e,), Onder (1-1, 16e)

L’Union Limbourg perd encore des unités ce dimanche. "Ce n’était pas un beau match. C’était plus un combat physique. On n’a pas su poser notre jeu pour l’emporter. On a encore une fois raté beaucoup d’occasions", regrette le coach dolhaintois, Cédric Flon.

Le contraste est clair avec la joie de Geoffrey Foguenne. "Un super point pris chez un des favoris. On marque après sept minutes avant de se faire reprendre dix minutes plus tard. On fait jeu égal tout le match. S’il devait y avoir un vainqueur ce serait nous."

Entente Stembertoise 1 – Jalhay B 1

Buts: Artus (1-0, 10e), Pottier (1-1, 55e).

"Chaque équipe a eu sa mi-temps. On a eu la main mise sur la première et Jalhay B sur la seconde. On marque après dix minutes. Notre seconde mi-temps est moins bonne, on encaisse. On loupe aussi une occasion en fin de partie", relate l’entraîneur Marc Lekeu.

Serge Rouwette était assez déçu du match. "Dès le début du match, on n’était pas dedans. On n’a pas eu beaucoup d’occasions. On manque toujours de mobilité."

Spa B 1 – Charneux B 2

Buts: Halleux (42e), Fors (0-2, 53e), Getoar (1-2, 87e).

"On ne mérite pas d’être battu. On a manqué de lucidité en finition. Vu le nombre d’occasions, on doit marquer et remporter ce match", peste Olivier Gillis, le coach de Spa B. Côté charneutois, Cédric Heusschen avait le sourire. "C’est bon pour le moral. Le groupe est complet et c’est mieux le dimanche. On a fait un gros match mais on a souffert."