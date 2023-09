Soiron 5 – Olne B 1

Buts: C.Delville sur pen (1-0, 3e), Tshite sur pen (2-0, 10e), Onder (3-0, 20e), N.Delville (4-0, 40e), Fiore (4-1, 65e), C.Delville (5-1, 70e).

"Nous sommes tombés dans le panneau, Soiron a été plus malin que nous. Ça commençait mal puisque l’arbitre désigné ne s’est pas présenté. C’est donc une personne de Soiron qui a dirigé la partie. Après 20 minutes, nous avions déjà deux pénalties contre nous", déplore le T1 olnois Vincent Peduzy. À Soiron, l’analyse est claire et un coup de gueule est passé. "Il n’y a pas photo niveau qualité de foot, nous étions meilleurs. Je déplore les mauvaises paroles qui ont été adressées aux bénévoles du club par certains Olnois" souligne Christophe Romain, le coach de Soiron.

Cornesse B 1 – Barchon 1

Buts: Danvoie (0-1, 73e), Defawes (1-1, 89e).

"Une 1re mi-temps médiocre des deux côtés. Le score est logique même si nous nous sommes réveillés trop tard dans la partie" avoue Thomas Wydooghe, le mentor de Cornesse B.

Battice B 0 – Charneux 5

Buts: Simonis (0-1, 58e et 0-2, 70e), Peerboom (0-3, 80e), Keydener (0-4, 83e), Charbon (0-5, 89e).

Carte rouge: Doome Romain (64e directe).

Le résultat du derby tant attendu entre Battice B et Charneux est sans appel. "Le score n’est même pas sévère, ça aurait pu être 0-7. On se retrouve à dix en étant menés 0-2 et à partir de ce moment ça a été catastrophique", admet l’entraîneur de Battice B, Clément Weber. Les Charneutois se sont déplacés en nombre pour mettre l’ambiance. "On prend le dessus à la suite de l’exclusion d’un joueur adverse et le score est logique. Je remercie nos supporters venus mettre l’ambiance avec un superbe tifo", jubile Alexandre Lorquet, le coach charneutois.

Elan Dalhem 2 – Pepinster B 3

Buts: Vozza (1-0, 45e et 2-0, 60e), Elhen (2-1, 75e), Rosciglione (2-2, 85e), Houyon (2-3, 90e).

Une victoire arrachée au caractère par Pepinster B. "On rentre fort tard dans ce match, nous étions menés 2-0. Grâce à la mentalité de mon groupe, nous revenons au score et plantons le but victorieux juste avant le coup de sifflet final (90e)", dixit Didier Servais le T1 de Pepinster B.

Herve B 2 – Welkenraedt B 1

Buts: Klein (1-0, 30e), Lejeune (2-0, 50e), Antoine (2-1, 70e).

Herve renoue avec la victoire après deux défaites. "Nous avons été solides et aurions dû tuer le match bien plus tôt" analyse le coach hervien Nicolas Wuidard. En face, son homologue de Welkenraedt B, Thibaud Lahaye, est déçu mais malgré tout positif: "Je suis content de mon groupe et de la mentalité affichée. Herve n’a procédé que par de longs ballons et a profité de deux erreurs défensives pour s’imposer."

Bolland B 1 – Melen B 4

Buts: Tekatli (0-1, 8e et 0-2, 17e), Fohn (1-2, 19e), Chouffart (1-3, 35e), Hagelstein (1-4,79e).

"L’adversaire était plus fort que nous et leur victoire est amplement méritée. Ils étaient très bien positionnés et nous n’avons pas eu droit au chapitre", admet Alexandre Simon, T1 de Bolland B.

Trois – Frontières B 4 – Cheratte 2

Buts: Knott, Roorda, Reinertz, Delnoy.

Trois-Frontières B vient d’encaisser ses deux premiers buts de la saison. "Nous passons à côté de notre première mi-temps. En seconde période, on prend le dessus de manière collective en respectant les consignes", confie de son côté Diamant Halili, le coach de Trois-Frontières B.

Provinciale 4C

Chevron 3 – Trooz 3

Buts: Manise (0-1, 5e), Heine (1-1, 13e), Renard (2-1, 27e), Sternon (3-1, 56e), Mathoul (3-2, 58e), Boumedienne (3-3, 70e).

"Le résultat est logique. On a mené 3-1 et on les a laissés revenir. Nous avons encore eu des possibilités pour l’emporter, mais Trooz aussi. Le résultat est logique, même s’il ne nous satisfait pas: nous ne remontons pas au classement", commente le CQ du club de Chevron René Brasseur.

CS Ocquier 3 - Franchimont B 3

Buts: El Kalloubi (0-1, 10e), Bastin sur pen. (0-2, 19e), Silvestre (1-2, 35e), Bastin (1-3, 62e), Silvestre (2-3, 85e; 3-3, 90e)

Face au leader de la série, Franchimont B a bien failli créer l’exploit. "Si on m’avait dit avant le match qu’on prendrait un point, j’aurais signé de suite mais, au vu du scénario, c’est évidemment frustrant. Je suis déçu pour mes gamins qui ont livré un super match" commente Geoffrey Marette dont la jeune équipe menait encore de deux buts à cinq minutes du terme.