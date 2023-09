Buts: Kistemann (0-1, 18e), Musovic sur pen. (1-1, 27e), Kessler (2-1, 47e), Willems (3-1, 49e et 4-1, 54e), Gengler (4-2, 61e), Y. Heinen (4-3, 70e), Laschet (5-3, 83e)

"On savait qu’Elsenborn viendrait pour jouer au foot, on a vécu un match spectaculaire et équilibré, expliquait Stefano Francini, le T1 de Walhorn. Nos attaquants ont fait la différence."

"Nous étions mieux qu’eux jusqu’à la pause, lâchait Andy Malmendier, le coach d’Elsenborn. On nous annule un but valable et nous loupons un penalty. En 2e période, nous avons dormi dix minutes avant d’avoir une réaction formidable mais qui ne rapporte rien."

Oudler 1 – Elsaute B 4

Buts: Meyer (1-0, 20e), Wirtzfeld (1-1, 38e), Gutkin (1-2, 52e), Michel (1-3, 80e), Lejeune (1-4, 88e)

"Nos petites erreurs se sont payées cash, le score final ne reflète pas du tout la physionomie de ce match, regrettait Manuel Mutsch, le mentor du Rapid. Elsaute a mieux débuté la deuxième mi-temps et a fait 1-2 rapidement. Après cela, le match s’est ouvert et ils ont profité des espaces."

"Oudler nous a mis en difficulté, avouait Dejan Botic, le tacticien étoilé. Cette équipe m’a agréablement surpris avec son football total fait de grosses prises de risques. Ils ont payé leurs efforts en fin de match tandis que mon banc faisait la différence."

Jalhay 1 – Hombourg B 1

Buts: Renkens (0-1, 15e), Dessaucy (1-1, 35e)

"Nous prenons notre premier point, c’est mieux que rien mais c’était un match exécrable. Il y avait un mieux au niveau de l’envie mais il reste beaucoup de boulot", notait Rocco Sutera, l’entraîneur de Jalhay qui a conclu le transfert du gardien Renaud Collette, cette semaine.

"On regrette que l’arbitre désigné se soit désisté, notait Olivier Beckers, le coach hombourgeois. Ce partage me laisse un goût de trop peu, nous avons manqué de réalisme et de justesse."

Goé 0 – Saint-Vith 4

Buts: Verbaarschot (0-1, 14e), Rogister (0-2, 35e), Micco (0-3, 57e), Putters (0-4, 70e)

"On savait que ce serait compliqué, cela l’a encore plus été après avoir encaissé un premier but à la 14e", notait Thierry Polis. L’entraîneur goétois sait que ce n’était pas face à son ancien club que ses ouailles devaient prendre des points.

"Le résultat parle de lui-même, résumait Tommy Chiragarhula, le T1 saint-vithois. C’était un match plaisant et une 3e mi-temps encore plus agréable."

Bullange 1 – Xhoffraix 2

Buts: Martin (0-1, 30e), Crahay (1-1, 75e), Drouguet (1-2, 89e)

"Ce résultat est décevant, nous méritions beaucoup mieux, pestait Raphaël Lognoul, le coach du Bullange. Après la pause, Xhoffraix était même inexistant."

"Nous étions plus forts que Bullange en 1re période mais sans nous créer beaucoup d’occasions, expliquait Marcin Gdowski, le technicien xhoffurlain. Après la pause, ils nous ont pris à la gorge, nous avons souffert et Bullange aurait mérité de prendre un point."

Waim.-Faym. 4 – Lontzen 1

Buts: Mollers (1-0, 16e), R. Jacob (2-0, 47e), T. Strumphler (2-1, 61e), Monie (3-1, 73e), Mollers (4-1, 83e)

"Nous avons eu la maîtrise du jeu et pas mal d’occasions, racontait Arnaud Barth, le coach du Turkania-Wallonia. Le premier but est tombé rapidement mais il a fallu attendre la reprise pour le deuxième. A 2-1, Lontzen a voulu pousser mais nous avons déroulé."

"On les a bousculés en première période mais ils marquent sur leur seule occasion, tempérait Danny Deraideux, le T1 de Lontzen. L’expérience et le réalisme ont fait la différence."

FC Eupen B 1 – Hautes Fagnes 1

Buts: Rosen (0-1, 8e), Nzuzi (1-1, 26e)

"Avec du caractère et la bonne mentalité, nous avons réalisé un match très discipliné, raconte Zeco Bibuljica, le nouveau T1 eupenois. Nous aurions dû bénéficier d’un penalty et nous avons loupé deux grosses occasions. Nous aurions mérité de gagner ce match."

"Nous marquons sur une demi-occasion, nous étions dans un jour-sans, avouait Grégory Hendrick, l’entraîneur des Hautes Fagnes. Le partage est logique, après le changement d’entraîneur, les Eupenois en voulaient plus que nous. Ce match est à oublier."