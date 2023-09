Buts: Paulus sur pen. (0-1, 2e), Van Acker (0-2, 18e), Delvenne sur pen. (1-2, 28e), Paulus sur pen. (1-3, 30e), Léonard (1-4, 33e), Van Acker (1-5, 39e), Denis (1-6, 60e), Davin (1-7, 62e), Kis (2-7, 82e)

Énorme carton pour Cornesse qui se replace dans le top 5. "On a marqué quand il le fallait puis on a bien géré. C’est une très belle victoire dans les chiffres comme dans la manière", pointe le mentor cornésien Raphaël Van Acker.

Soumagne 1 – Bolland 3

Buts: Dortu (0-1, 18e), Adams (1-1, 34e), W. Hogge (1-2, 48e), Masuy (1-3, 78e)

"Sur un terrain compliqué, on l’a emporté au caractère", sourit la coach de Bolland Antoine Wilkin en dédiant cette victoire à son président Nicolas Humblet, originaire de Soumagne. "On a vraiment retrouvé l’esprit bollandois qu’on avait un peu perdu ces dernières semaines."

La Minerie B 3 – Chênée 2

Buts: Seiller (0-1, 39e), Leclercq (1-1, 49 ; 2-1, 60e), Braeken (2-2, 75e), Leclercq (3-2, 86e)

"Enfin !" soupire soulagé l’entraîneur minier Thibaut Muylkens après la première victoire des siens. "On a gagné sans être beaux mais on a su être solides pour empocher ces trois points qui font beaucoup de bien. Je remercie aussi Raphaël Langhoor qui a pris le sifflet en l’absence d’un arbitre officiel."

Ent. Pepine 3 – Lambermont-Rechain B 2

Buts: Moukrime (0-1, 2e), S. Boukkalkoul (1-1, 22e), Saive (2-1, 72e), Rosciglione (3-1, 84e), Sahibi sur pen. (3-2, 88e)

Dans ce match dont l’enjeu était une première victoire en championnat pour les deux formations, ce sont les Pepins qui ont tiré leur épingle du jeu. "Si la première mi-temps était équilibrée, il n’y en avait plus que pour nous par la suite. Le score aurait pu être plus sévère", estime le T1 de l’Entente Benoît Legrand. "Pourtant je les ai trouvés plus dangereux en première mi-temps mais c’est vrai qu’on a accusé le coup physiquement en seconde", nuance son homologue verviétois Kevin Cremers.