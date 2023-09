RB Tilff B 77 – RABC Ensival B 56

RABC ENSIVAL B: Lejeune 7, Raskinet 0, Hauglustaine 6, Martino 7, Delporte 9, Thomas 3, Delsemme 7, Erkenne 10, Dessart 7, Wegnez 0.

"Très bon début de match, avec de l’intensité défensive et une bonne réussite au shoot", apprécie François Genet, le T1 ensivalois dont les couleurs démarraient par un 2 à 12.2. Malheureusement, ces bonnes dispositions n’allaient pas durer… "On craque dans le deuxième quart-temps en donnant trop de rebonds offensifs à l’adversaire qui en profite pour passer à +8 à la pause. Même scénario en deuxième mi-temps, très bon troisième quart qui nous mène à 41-41 puis on craque."

RBC Alleur C 73 – RBC Pepinster C 66

RBC PEPINSTER C: Pirenne 1, Goemans 4, Leclerc 0, Wergifosse 16, Goffart 3, Paul 3, Stassen 9, Lecomte 4, Lejeune 21, Masson 5, Akinbodu 0.

Entrée en matière un peu particulière pour Pepinster C et son tout nouvel entraineur Loïs Voigt… "Nous n’avions eu qu’un seul entraînement ensemble", précise ce dernier. "L’entame de match a été très bonne. Excellente intensité, belle précision dans les shoots. Alleur a joué sur ses qualités et son expérience pour revenir juste avant la pause. Nous avons couru après le score en seconde mi-temps mais en restant dans le match. Je suis très fier de la mentalité des joueurs qui se sont battus jusqu’au bout. Avec plus d’entraînements et lorsque nous aurons construit la cohésion de groupe, nous pourrons tenir tant physiquement que mentalement."

Royal Ans BC 47 – RBC Aubel B 72

RBC AUBEL B: Correa 5, Horevoets 5, Grégoire 6, Blaise 20, Lejeune 4, Dejardin 5, Petit 5, Vauchel 9, Leduc 13.

Les Aubelois n’ont pas dû forcer leur talent pour cette première sortie. "Match au petit trot, cinq minutes auront suffi dans le troisième acte pour prendre 25 points d’avance", explique le coach Gauthier Liégeois.

Série B

Mail. Comblain B 86 – Theux BC 60

THEUX BC: Barbay 8, Bomboire 6, Toussaint 2, Liégeois 16, Rondoz 4, Caro 8, Cawez 1, Massin 2, Caubergh 8, Bousmanne N 4.

C’est sans Bousmanne en vacances ni Gerarts qui ne reprendra que fin septembre que Theux s’est laissé surprendre à Comblain.

"On a été tout de suite en grande difficulté face à un adversaire au jeu atypique qui utilise très bien son petit terrain", constate le coach Sébastien Hella, suspendu durant ce mois de septembre et donc remplacé par le président Anthony Massin. "Vitesse, agressivité, grosse adresse à distance, on a été mangé de toute part."

All. Flemalle 65 – Herve-Battice 51

Évolution du score: 10e: 14-22, 20e: 23-28 (9-6), 30e: 45-32 (22-4), 40e: 65-51 (20-19).

HERVE-BATTICE: Bouchoms 0, Loupart 0, Serafin 2, Grifnée 3, Gorlé 19, Breuer 5, Mottard 4, Mercennier 0, Lambot 10, Vanasch 4, Palm 4.

Christophe Hougardy au coaching avec Visé en même temps, c’est Fred Delsaute seul qui était à la tête de Herve-Battice. "Bon premier quart puis Flemalle a changé de défense et on a eu un pourcentage catastrophique à l’extérieur et aux lancers francs. Le fond de jeu était plutôt bon, l’équipe a bien défendu et l’état d’esprit impeccable. Mis à part la réussite en berne et le nombre de pertes de balles, nous avons réalisé un bon match."

BC Verviers B - Harimalia BC arrêté

Six minutes de jeu seulement puis un match arrêté à cause de l’humidité présente au sol.