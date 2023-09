Nicolas Nemes (Stavelot) ne veut pas paniquer: "Compliqué au niveau mathématique mais…"

Effectivement, le bilan global était, malgré la défaite, plutôt encourageant sur le terrain. Mais ces bonnes intentions devront au plus vite se traduire par des points engrangés au classement. "C’est certain que c’est compliqué au niveau mathématique mais il ne faut pas non plus s’alarmer. La saison est encore très longue et tout peut aller très vite dans le foot. Aujourd’hui, je suis un capitaine fier de son groupe et je vois pas mal de positif à retenir."

Avec la réception dimanche prochain de Sart, un autre promu de P2C, Stavelot recevra une nouvelle occasion de lancer sa saison. Une occasion que les Blancs Moussis seraient avisés de saisir avant de disputer deux matchs plus corsés contre Beaufays et Geer.