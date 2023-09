Martin Dehez (Malmedy B) savoure la "revanche du tour final" contre Ster-Francorchamps B

Mais ce n’est pas (encore) le cas actuellement. Le plus bel exemple vient du capitaine des Dragons, Martin Dehez, l’homme masqué de 23 ans.

"L’atmosphère est top pour l’instant. On va continuer de prendre match après match, même si on vient de réaliser un 12 points sur 12. À la limite, j’ai trouvé que certains matches amicaux où l’on a testé certaines choses étaient plus engagés, difficiles. Je ne dis pas que jouer Ster était évident, loin de là, car c’est une belle équipe. Mais déjà en fin de première période, certains joueurs chez eux disaient qu’ils n’en pouvaient plus physiquement, tandis que chez nous, on voit que le travail physique effectué en préparation paie", selon le numéro 5 malmédien. "En plus de cela, il faut noter que notre groupe n’avait pas oublié que c’était Ster-Francorchamps B qui nous avait sortis du tour final la saison passée, c’est en quelque sorte notre revanche."

"C’est la première année que j’ai le brassard"

Et en parlant d’engagement, le joueur doit composer avec un masque pour le moment. En plus du brassard de capitaine. "Je joue avec car j’ai une fracture du nez suite à un coup de coude reçu lors d’un des matches de préparation, je devrais d’ailleurs pouvoir le retirer la semaine prochaine. Même si on va jouer Amblève B samedi, une équipe qui y va plus fort dans les duels. Le brassard de capitaine, la raison est quant à elle moins claire. C’est la première année que je l’ai en cinq ans avec Malmedy B, j’ai été promu sans en connaître la raison au final, il n’y a pas eu de votes des joueurs en tout cas. C’est peut-être parce que j’arrive à raisonner mes équipiers qui s’énervent (rires). J’essaie en tout cas d’encourager un maximum mes partenaires", dixit le défenseur gauche, qui espère retrouver ses troupes au tour final en mai 2024.