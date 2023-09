"Je veux retrouver le plaisir de jouer" explique Fabrice Sambi Lokonga, nouveau joueur de Sart

"En plus de son expérience, on espère bien sûr qu’il poussera les ballons au fond", glisse son nouveau mentor Olivier Laffineur. "Pour jouer en appui dans notre système, nous n’avions que le seul Jérôme Colin. son arrivée va nous offrir une solution supplémentaire en pointe de notre attaque."

Quand on voit sa carte de visite, nul doute que le frère d’Albert Sambi Lokongo et Paul-José Mpoku apportera ce petit plus aux jeunes pousses sartoises.

"Le club cherchait un attaquant et le président a pris contact avec moi", précise-t-il. "Je suis venu à l’entraînement pendant deux semaines et ça a directement matché. Je sens bien le groupe qui m’a très bien accueilli. Je dois d’ailleurs mettre mon casier de bienvenue (rires). Ici, c’est le collectif qui ressort, pas les individualités. Et un championnat, ça se joue avec ça."

"Aider le groupe"

S’il avoue ne pas être encore totalement prêt physiquement, on ne doute pas qu’il sera rapidement lancé dans le grand bain puisque les Vert et Blanc peinent à alimenter le marquoir.

"Il me faut encore quelques matches pour retrouver mes sensations", enchaîne-t-il. "Au niveau sportif, ma dernière saison à Solières a été difficile puisque je n’ai pas beaucoup joué. On verra dans les semaines qui viennent comment je me sens. J’espère que je pourrai alors aider le groupe à grandir et à progresser. L’objectif principal est de se maintenir et, à titre personnel, retrouver du plaisir sur le terrain après les derniers mois compliqués."