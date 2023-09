À Welkenraedt, "on n’a pas encore trouvé tous nos automatismes" dixit Jonathan Roggemans

Omniprésent dans le camp adverse nonante minutes durant, le nouvel arrivé dans la phalange welkenraedoise, Jonathan Roggemans, s’épanouit déjà dans son nouveau club. "Je voulais redescendre en P2 pour retrouver le plaisir de ne plus avoir la"pression"du résultat et d’être champion. Je découvre cette P2B dans un super-groupe. Je dois amener mon expérience avec Nicolas Tossing et Maxime Scherperreel", explique l’ancien Elsautois. Pour celui qui a pas mal bourlingué dans la région (Amblève, Elsaute, RCS Verviers…), cette P2B est une découverte. "Je ne suis pas surpris, mais c’est vraiment différent pour moi qui ai connu la P1 et la P2C, principalement. Je dirais que la P2B est beaucoup plus technique que la 2C, mais beaucoup moins physique et moins tactique aussi", analyse-t-il. Avec cinq points sur douze, le bilan des hommes du coach Gregory Degotte n’est pas vraiment ce qui était espéré. "On manque encore de constance dans nos matchs. Il y a eu beaucoup de transferts, et nous n’avons pas encore trouvé tous nos automatismes. C’est normal. Face à Houtain, nous menons au score, puis nous n’arrivons pas à nous mettre à l’abri. On se fait rejoindre bêtement dans les derniers instants de la rencontre. Nous devons vraiment travailler cela."