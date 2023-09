"Une fierté de prendre un point ici avec 9 jeunes de moins de 21 ans" insiste Boris Dome

Dans les arrêts de jeu, Maxime François, le portier elsautois, sauve les siens d’une défaite qui aurait été injuste quand il détourne de belle façon un ballon de David Keisers que tout le monde voyait au fond du but. Elsaute s’en retourne finalement avec une unité méritée alors que du côté mormontois, il va sans doute falloir mettre les bouchées doubles à l’entraînement pour rattraper le retard physique.

"Beaucoup de positif, mais seulement deux points"

Boris Dome (T1 Elsaute) se montrait mitigé mais positif: "C’est une fierté de prendre un point à Mormont avec neuf jeunes de moins de 21 ans. On a manqué de foot avec ballon, c’est clair, mais au niveau abnégation et envie, rien à dire. Il y a beaucoup de positif à retenir, mais au final ça ne fait que deux points. Il faudrait être plus productif et faire un peu plus les bons choix, ce qui n’est pas toujours facile avec un jeune groupe."

"Nous ne sommes pas prêts physiquement, c’est l’explication, avoue de son côté Philippe Médéry, coach de Mormont passé par Malmedy, notamment. Nous sommes toujours en préparation et nous n’avons pas encore travaillé l’explosivité. L’endurance est là, mais nous sommes en mode diesel. Ce manque de punch entraîne inévitablement du déchet technique."

Mormont 0 – Elsaute 0

Arbitre: M. Corbay.

Cartes jaunes: Crèvecœur, Renard, Piette, Campo.

Carte rouge: Dirix (79e, directe).

MORMONT: Marthoz, Crèvecœur, Lo Monte, Charneux (55e Godelaine), Marchal (71’e Raposo), A. Burton, Renard (55e Putz), Lomma, D. Keysers, Michel, Amrous.

ELSAUTE: François, Rogister, G. Deville, Lecloux, Counet (77e Dirix), Dohogne, Schenk (82e Manchigov), Mazouze, Campo, Piette (76e Tergui), Lefort (65e Weber).