"Un goût de trop peu" pour Aubel à Fize

On ne pourra, c’est clair, rien reprocher aux deux équipes qui ont fait le maximum avec leurs moyens pour tenter d’arracher la victoire. Mais, il faut être honnête, on n’a pas vu grand-chose dans cette rencontre fermée où, clairement, la créativité a fait défaut dans un camp comme dans l’autre.

Il faut d’ailleurs attendre la 28e minute de jeu pour voir la première vraie occasion de la rencontre avec cette frappe de Cloes suivie d’une autre tentative de Niro pour Aubel. Dans la foulée, Fize réagit. Même les locaux ont du mal à faire circuler le cuir et à inquiéter le portier aubelois. Une frappe de Henrot finit dans les bras du portier d’Aubel. Puis, c’est au tour de Mayanga d’essayer un centre-tir qui n’a pas plus de réussite. Juste avant la pause, une nouvelle tentative de Henrot suivie d’une frappe au-dessus des visiteurs ponctue cette première période assez pauvre en occasions.

Il faudra, c’est une évidence, quelque chose de plus pour permettre aux deux équipes de marquer. On pense à une phase arrêtée, à une phase de jeu qui oriente la rencontre dans un sens ou l’autre ou encore un fait de match. Juste après une grosse occasion pour Aubel qui rate une frappe à bout portant, cette phase aurait pu être ce hands à la 65e minute commis par Thiry qui aurait pu ramener Fize à dix unités sur le terrain. Mais M. Gastadello, l’arbitre, ne bronche pas.

"On doit encore progresser"

En fin de match, les locaux sont encore dangereux via Mayanga et Beaupain sont encore un poil dangereux, mais pas assez pour permettre aux locaux d’arracher leur premier succès de la saison.

L’entraîneur aubelois, Tony Niro, n’était pas content à l’issue de ce partage. "On a un goût de trop peu. On a eu des occasions pour gagner notamment et surtout sur phases arrêtées. Offensivement, on doit encore progresser. Mais oui, on aurait pu gagner même si prendre un point ici, ce n’est jamais une mauvaise affaire…"

Fize 0 – Aubel 0

Arbitre : M Gastaldello.

Cartes jaunes : Eyckmans, Willem.

FIZE : Matriche, Ngengele (89e Grommen), Henrot, Eyckmans, Diederen, Beaupain, Lallemand, Ioakimidou, Thiry, Mayanga, Piccoli (85e Sprimont).

AUBEL : Beckers, Roex, Willem, Lenaerts (60e Meyers), Scheffer, Charef (80e Crisigiovanni), Remacle, Ernst, Spits (85e Ameur), Tensamani, Niro.