Les deux blocs se livrent dans une bataille physique pauvre en occasion. Le non-rythme endort les Sterlains qui se laissent manger dans les duels. Cela permet à Tilff d’avoir une occasion à la 38e minute. Choupo se présente seul face à Crespin qui s’emploie pour maintenir Ster-Francorchamps dans le match. Le réveil des locaux aura lieu peu avant le retour aux vestiaires. Thomas Thelen tente un coup-franc direct détourné par une claquette de Kevin Aerts.

En seconde période, les locaux sont plus incisifs et mettent la pression sur le bloc tilffois qui souffre de plus en plus. À un quart d’heure de la fin, on sent que la pièce peut tomber pour Ster quand Antoine Domken part en profondeur mais se heurte sur un infranchissable Kévin Aerts.

Ster-Francorchamps ne trouvera pas l’ouverture et stoppe sa série de trois victoires. "Le un contre un de Domken est notre seule réelle occasion. C’est trop peu pour revendiquer plus, surtout contre Tilff qui joue le haut du classement", analyse Pascal Collin, le T1 sterlain qui regrettait le jour "sans" de ses offensifs. "Ils ont beaucoup apporté lors des trois premiers matches mais aujourd’hui ils ont un peu fait défaut et je n’ai pas trouvé les solutions. Le partage est logique mais ce n’est pas une contre-performance."

Jean-Marie Raucq, l’entraîneur de Tilff, était quant à lui satisfait des siens. "On vient d’affronter trois cadors et on ne fait pas tache. Notre objectif est toujours le maintien mais c’est de bon augure", conclut-il.

Ster-Francorchamps 0 – Tilff 0

Arbitre: M. Fickers.

Cartes jaunes: Restiglian, Duchnik.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts (32e Hermant), Raskin, Thelen, Gilis, Rentmeister, Karatas, Haydan, Restiglian, Bultot (49e Calisgan), Sow (46e Domken).

TILFF: Aerts, Choupo, Fofana, Palmaers (48e Coulee), El Farsi (79e Dewitte), Ziani, Duchnik, Lakaye, Moscato, Ansensio, El Ghoulbzouri.