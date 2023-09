Sart B – Spa: à qui la première victoire ?

Sartois et Spadois n’ont pris qu’un seul petit point lors des trois premiers matches de la saison. Les deux équipes courent après une première victoire et espèrent l’obtenir le plus tôt possible. "Cela devient important d’aller chercher ce succès, confirme Bruno Herman, le T1 sartois. Il faut décoller et s’accrocher rapidement au bon wagon. Cela reste un petit derby et je m’attends à un match spectaculaire et engagé. J’ai joué à Spa, nous avons des anciens Spadois dans le noyau, nous savons que notre adversaire viendra le couteau entre les dents. Il faudra se donner à fond et être concentré du début à la fin."