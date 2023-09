Sart B ne peut faire mieux qu’un partage face à des Spadois "tendus" (photos)

"Pour une fois, on commence bien, on a des occasions sans être mis en danger mais on ne marque pas et on se fait punir à la reprise", regrettait Bruno Herman, le coach de Sart B.

Après les oranges, le Spadois Sedici voyait sa frappe repoussée par le gardien Schmitz. Dans la foulée, suite à un joli effort de Timothy Busch, c’est Parotte qui ouvrait la marque avec la complicité involontaire du gardien sartois (0-1).

Les Sartois ne baissaient pas les bras, Antoine Bruyère manquait le cadre, Béchoux détournait un envoi puissant de Méant puis Pirnay était contré par Henen. Le médian sartois François Haugustaine y allait alors de plusieurs tentatives: les deux premières étaient repoussées, la troisième manquait le cadre mais la quatrième, sur un service de Guccio, faisait mouche (1-1).

Ce partage ne faisait finalement les affaires d’aucune des deux équipes.

"Ce nul, c’est comme une défaite, confirmait Bruno Herman, le mentor sartois. Nous avons montré des qualités dans le jeu mais on manque d’efficacité. On bosse pourtant devant le but en semaine mais cela ne veut pas rentrer le dimanche. Dès qu’on parviendra à pousser le cuir au fond, on prendra plus de points."

L’ambiance était tendue dans le vestiaire spadois (cela s’était déjà ressenti sur la pelouse) à l’issue de la rencontre.

"Nous n’étions ni plus forts ni plus faibles que nos adversaires, le résultat est logique même s’il n’arrange personne, notait Michel Henrotte, le T1 de Spa. J’ai vu et entendu, sur et en dehors du terrain, des attitudes que je ne peux accepter. Cela ne correspond pas à mes valeurs. Sans la bonne mentalité, on se tire une balle dans le pied."

Sart B 1 – Spa 1

Arbitre: M. Solheid.

Cartes jaunes: Nondonfaz, Bourguignon ; Emonts-Botz, Baudabza, Collignon.

Buts: Parotte (0-1, 50e), Haugustaine (1-1, 79e)

SART B: Schmitz, Gauthy (60e Doutrelepont), Custinne, Nondonfaz, Méant, Somja (65e Siffert), Bourguignon, Pirnay (84e Thilmany), Guccio, A. Bruyère (73e Evrard), Haugustaine.

SPA: Bechoux, Henen, Duckers, Parotte (80e Collignon), Marino, Letiexhe (73e A. Busch), T. Busch (87e Albert), Emonts-Botz, Sondron, Boudabza (80e Jon. Heindrichs), Sedici.