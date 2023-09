Évolution du score: 10e: 12-24, 20e: 31-41 (19-17), 30e: 52-51 (21-10), 40e: 64-73 (12-22).

RABC ENSIVAL: Hauglustaine 3, Genet 12, Erkenne 14, Schoonbroodt 10, Toussaint 7, Pitz T. 6, Horris V. 2, Pitz A. 2, Desert 17, Leclerqs 0.

Belle entrée en matière pour Ensival – privé de Solot et Martin Horris – qui savait qu’il faudrait performer pour espérer quelque chose à Beez.

"Très bon début de match avec seulement 12 points encaissés lors du premier quart-temps pour 24 inscrits, de quoi se mettre en confiance", apprécie le coach Antoine Massart. Et si le marquoir filait jusqu’à 16-35 dans le second acte, celui-ci était finalement assez équilibré et les deux formations rentraient une première fois au vestiaire sur la marque de 31 à 41. "Dès le début du troisième quart, notre adversaire a mis une grosse pression", relate le T1 visiteur. "Beez est revenu dans le match pour même passer devant."

Les locaux venaient de signer un 21-10 qui leur permettait d’aborder la dernière ligne droite avec un mince avantage (30e: 52-51). "Heureusement, nous arrivons à nous remettre directement dans le match et nous finissons le travail en beauté. Une bonne première sortie qui nous permet de rentrer à Ensival avec la victoire. Plusieurs gars sont à 10 points ou plus, ce qui nous aide à varier nos options offensives."

BC Saint-Hubert 70 - RBC Pepinster B 65

Évolution du score: 10e: 17-25, 20e: 30-39 (13-14), 30e: 44-51 (14-12), 40e: 70-65 (26-14).

RBC PEPINSTER B: Aldenhoff 2, Coetsiers 12, Delvoye 15, Kreusch 12, Gillet 15, Maah 9, Kamel 0.

Pepinster B – bien que déforcé par les absences de Kisteman, Hardy, Jacoby et Beaujean – aura mené pendant 38 minutes à Saint-Hubert… Notamment suite au très bon premier acte qui permettait aux visiteurs d’afficher 17 à 25 après dix minutes. À l’inverse, c’est le dernier quart-temps (26-14) qui coûte la victoire aux Pepins.

"On a eu jusqu’à 13 points d’avance, mais cela devenait compliqué physiquement avec sept rotations seulement dans nos rangs pour douze du côté de St-Hubert", explique Vincent Aldenhoff qui s’occupe de la destinée de la seconde équipe pepine. "Qui plus est, je perds deux joueurs – Delvoye et Gillet – pour cinq fautes. C’est décevant mais on a montré de belles choses surtout en première mi-temps."

Rebond Musson 82 - Royal Spa BC 78

Évolution du score: 10e: 18-14, 20e: 44-33 (26-19), 30e: 65-53 (21-20), 40e: 72-72 (7-19), 45e: 82-78 (10-6).

R SPA BC: Pluys 1, Lejeune 0, Muller 14, Rossinfosse 15, Huby 22, Hendricks 13, Cornet 5, Mathieu 8.

"Match difficile sans mes intérieurs et je perds mon fils Maxime après seulement une minute de jeu", déplore Michel Pluys qui n’est pas épargné par les blessures. "Nous avons été dominés pendant 25 minutes avant de trouver enfin la bonne intensité pour revenir à égalité à cinq minutes du terme. Dans la prolongation, on perd Hendrick et Rossinfosse pour le compte. Malgré la défaite en effectif réduit, nous avons eu une belle réaction collective."