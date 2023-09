Pluie de buts, fin de match folle et cruelle pour La Calamine à Rochefort

"Comme on pouvait s’y attendre, nous avons subi la domination territoriale d’un adversaire qui ne boxe pas dans la même catégorie que nous, commente Alex Digregorio. Mais, au décompte final, ne méritions-nous pas la victoire au regard des occasions dont nous avons hérité ?"

Mis sur orbite par un Hugo Gilon pugnace et efficace, les Germanophones ouvrent rapidement la marque pour glisser un premier grain de sable dans la belle mécanique locale.

Celle-ci ne s’enraye pourtant pas et l’égalisation tombe peu après le quart d’heure. Qu’importe, Bennane fait parler toute sa technique pour ponctuer victorieusement une contre-attaque percutante en vue du repos.

"Avec nos armes, nous étions venus pour gagner et nous sommes passés tout près de l’exploit, poursuit le coach des Vert et Blanc. Les qualités individuelles de nos adversaires et le manque de réussite dans les derniers instants en ont décidé autrement."

Pourtant, lors d’un second acte débridé, La Calamine a fait preuve d’une étonnante force de caractère pour planter deux nouveaux buts dans la foulée immédiate de ceux inscrits par son hôte.

On semblait donc s’acheminer vers un partage équitable mais cette partie complètement folle n’avait pas encore livré tous ses secrets. À quelques minutes du coup de sifflet final, un double sauvetage d’un défenseur, à même la ligne de but, prive les visiteurs d’un avantage inattendu. Et, cruel épilogue, un superbe coup-franc d’Azevedo sonne le glas de leurs espoirs pour sceller le verdict d’une rencontre riche en émotions.

Rochefort 5 – La Calamine 4

Arbitre: M. Ledda.

Cartes jaunes: Bennane, Lazitch, Said.

Buts: Gilon (0-1, 6e), Akwasi (1-1, 17e), Bennane (1-2, 42e), Akwasi (2-2, 60e), Gilon (2-3, 61e), Akwasi (3-3, 71e), Azevedo (4-3, 75e), Gilon (4-4, 76e), Azevedo (5-4, 88e).

ROCHEFORT: Lentz, Lazitch, Fiore, Englebert, Remy, Senga, Wilmots (75e Ouedraogo), Said, Perseo, Azevedo (90e Gall), Akwasi.

LA CALAMINE: Mignon, Lazzari, Hungs, Gerrekens, Mollers, Cornet, Libert, Thielen, Hubert, Bennane (79e Belle), Gilon.